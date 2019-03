Il Collegio | su Rai 2 le repliche della seconda stagione in attesa di The Voice

Il Collegio 3 – Quinta e ultima puntata del 12/03/2019 – Con Giancarlo Magalli su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Quinta ed ultima puntata della terza stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un Collegio del 1968. Come per le prime due stagioni, entrambe andate in onda nel 2017, anche questa edizione sarà narrata dalla voce […] L'articolo Il Collegio ...

Il Collegio 2019 - ultima puntata/ Esame finale - video : il professor Raina contro... : Il collegio 2019, anticipazioni ultima puntata 12 marzo: Esame finale per gli studenti. Chi sarà bocciato e chi non riuscirà a sostenerlo?

Il Collegio 3 : Stasera l'ultima puntata su Rai 2 : Nell'ultima puntata della terza edizione del docu-reality targato Rai vedremo gli studenti alle prese con l'esame finale e il gran ballo di fine anno.

Il Collegio : Stasera su Rai 2 la quarta puntata della terza stagione : Stasera nella quarta puntata della terza edizione del docu-reality targato Rai gli studenti dovranno imparare a mantenere un comportamento adeguato e soprattutto rifocillarsi in vista dell'esame finale

Il Collegio 3 2019 : anticipazioni e ospiti di stasera 5 marzo su Rai 2 : Il Collegio 3 2019: anticipazioni e ospiti di stasera 5 marzo su Rai 2 stasera 5 marzo 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata de Il Collegio 3. Il reality show ambientato nel 1968 approda così al suo quarto appuntamento con un bagaglio di ascolti soddisfacente. Nelle precedenti puntate gli alunni hanno riscontrato parecchie difficoltà ad adeguarsi ad uno stile di vita molto diverso da quello moderno. La classe infatti si è ...

Da «Il Collegio» a «La porta rossa» : le scelte azzeccate di Rai2 : Soprattutto grazie allo «scripted», alle storie, e non certo alla politica, il bilancio è comunque positivo: col 6% di share nel 2019, contro il 5,5% lo scorso anno, Rai2 resta la terza rete ...

Ascolti tv - "Il Collegio" fa boom : tutti pazzi per il docu-reality di Rai 2 : Oltre due milioni di telespettatori e il 10% di share, il risultato più alto mai raggiunto anche nella prima edizione

Il Collegio - su Raidue scoppia il caso Bosisio : 'Boldrini donnaccia - le tue stronz***'. Lo fanno fuori? : In Rai scoppia il caso Paolo Bosisio . L'attore protagonista della terza stagione de Il collegio su Raidue non ha mai nascosto posizioni 'politicamente scorrette' e perlomeno sopra le righe. Il sito ...

Ascolti TV | Martedì 26 febbraio 2019. Coppa Italia 20.9% - Segreti e Delitti si ferma al 9.4%. Exploit de Il Collegio (10%) : Segreti e Delitti: Cesara Buonamici e Gianluigi Nuzzi Nella serata di ieri, Martedì 26 febbraio 2019, su Rai1 la Coppa Italia Lazio-Milan con ha conquistato 5.407.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.36 alle 0.45 - Segreti e Delitti ha raccolto davanti al video 1.726.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 – dalle 21.21 alle 23.40 – Il Collegio ha interessato 2.316.000 spettatori pari al 10% di ...

Il Collegio 3 – Terza puntata del 26/02/2019 – Con Giancarlo Magalli su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Terza puntata della Terza stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all'improvviso nel rigido ed austero ambiente di un Collegio del 1968. Come per le prime due stagioni, entrambe andate in onda nel 2017, anche questa edizione sarà narrata dalla voce fuori campo di Giancarlo Magalli.

Il Collegio 3 mette Luca Cobelli alle strette - sarà espulso? Anticipazioni 26 febbraio : Il Collegio 3 torna in onda anche oggi, martedì 26 febbraio, dalle 21.20 su Rai2 come fiore all'occhiello della programmazione di Carlo Freccero che continua a mettere a segno importanti punti, almeno in alcuni casi. Mentre si parla già di una possibile quarta stagione, il pubblico si ritroverà questa sera a guardare la terza puntata del docu-reality a due settimane dalla fine e dalla licenza media per coloro che rimarranno in gioco fino a quel ...