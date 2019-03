Il Barcellona vince | ovazione per Messi

Champions - sarà Ajax-Juve : sfiderà la vincente di Tottenham-City | Le altre sfide : Liverpool-Porto e Barcellona-United : sarà un mezzogiorno di fuoco quello che attende la Juve. Alle 12 in punto, infatti, l'urna dell'Uefa a Nyon dirà quale avversaria dovranno affrontare i bianconeri nei quarti di finale di Champions League (ma anche chi eventualmente si troveranno di fronte in semifinale). Oltre alla Signora, tra le magnifiche otto sono rimaste Barcellona, Manchester City, Manchester United, Liverpoool, Tottenham, Ajax e Porto. Inutile nascondere che i pericoli ...

Barcellona - per i medici ha il 4% di possibilità di vivere : Isla vince il cancro : È una vicenda davvero bellissima quella che arriva da Barcellona, in Spagna, dove una piccola bambina inglese di soli 4 anni, Isla Caton, è riuscita a guarire da una grave e rara forma di cancro, conosciuta come neuroblastoma. Il male della bimba aveva raggiunto ormai il quarto stadio, e quindi era quasi terminale. A questo punto i famigliari, hanno deciso di giocarsi il tutto per tutto, e hanno portato la bimba all'ospedale catalano Sant Joan ...

LaLiga : il Barcellona vince il Clasico e il campionato è sempre più vicino : A distanza di tre giorni dalla vittoria del Clasico in Copa del Rey, il Barcellona si ripete al ”Bernabeu” con la rete decisiva di Rakitic nel primo tempo.Il Barcellona esclude il Real Madrid dalla corsa al titolo di Campione di Spagna. Per i blaugrana si è trattata della seconda vittoria in una settimana contro i Campioni d’Europa, dopo quella di Copa del Rey, e se l’Atletico Madrid oggi pomeriggio dovesse commettere ...

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari saluta Barcellona con la consapevolezza che la SF90 sia pronta a vincere : Inutile girarci attorno o ripararsi dietro un dito. La nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale 2019 di Formula Uno è nata, e ha tutte le carte in regola, per vincere. Prematuro? Sicuramente, dopotutto non siamo nemmeno vicini al Gran Premio di Australia del 17 marzo. Esagerato? Per niente. La SF90 ha dimostrato, sin dai primi chilometri della otto-giorni di test pre-stagionali del Montmelò, di essere una vettura di prim’ordine, ...

Everton : un calciatore non convince - il Barcellona è preoccupato : Il quotidiano spagnolo Sport evidenzia la preoccupazione del Barcellona sul recente rendimento del centrocampista classe '93 André Gomes con la maglia dell'Everton . Se fino a dicembre era stato tra i migliori della ...

Esce Rog e il Siviglia ne prende tre dal Barcellona (che vince 4-2 con tripletta di Messi) : Dal primo minuto Esordio dal primo minuto per Marko Rog nella Liga. Il croato – che è ancora una calciatore del Napoli – è stato schierato titolare contro il Barcellona di Messi e Suarez. Il centrocampista non ha demeritato. Ha giocato un discreto primo tempo che gli andalusi hanno chiuso in vantaggio per 2-1. A inizio ripresa Rog viene ammonito. E così al quarto d’ora della ripresa l’allenatore Pablo Machin lo ...

F1 – Test Barcellona - Bottas mette in guardia Hamilton : “il mio obiettivo è battere Lewis e vincere il titolo” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa prima di scendere in pista in quest’ultimo pomeriggio di Test, svelando il suo obiettivo per il Mondiale del 2019 Un contratto in scadenza alla fine della stagione, una macchina competitiva e l’ombra di Ocon pronta ad allungarsi. Il 2019 di Valtteri Bottas non sarà semplicissimo, il pilota finlandese infatti sarà chiamato ad un pronto riscatto dopo il deludente 2018, con ...

Inter-Rakitic prove d'intesa - ma adesso bisogna convincere il Barcellona : Tra Ivan Rakitic e l'Inter sta scoppiando un'attrazione fatale, anche se per consumarla sarà necessaria una lunga trattativa . La voglia di cambiare c'è, dalla cerchia di conoscenti del centrocampista ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Mercedes e Ferrari evoluzione estrema - Red Bull e Honda - abbinamento vincente? : Dal 18 al 21 febbraio si comincerà. Dopo i giorni delle presentazioni o, se volete, dei vernissage, il Mondiale di Formula Uno 2019 si esibirà nell’abituale location di Barcellona per i canonici Test funzionali all’avvicinamento dell’esordio iridato, previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), sul tracciato dell’Albert Park. Otto giornate di prove non consecutivi che avranno inizio tra poco e in cui tutti i team saranno ...

Scherma - Coppa del Mondo Barcellona 2019 : Italia ottava nella gara a squadre - vince la Polonia : L’Italia chiude all’ottavo posto la gara a squadre di Barcellona, valida per la Coppa del Mondo di spada femminile. Il quartetto azzurro formato da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Federica Isola è stato eliminato ai quarti di finale, sconfitto in rimonta dalla Russia per 44-43. Il cammino delle azzurre è proseguito quindi nel tabellone dei piazzamenti, dove sono state sconfitte prima dall’Ungheria per 45-36 e poi con ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : a Barcellona vince Vivian Kong. Fiamingo - Navarria e Clerici escono agli ottavi : Asia padrona nella prova di Coppa del Mondo di spada femminile a Barcellona. Finale tutta asiatica sulle pedane spagnolo con la vittoria della rappresentante di Hong Kong, Man Wai Vivian Kong, sulla sudcoreana Hyein Lee con il punteggio di 15-12. Sul podio ci sono salite anche l’estone Kristina Kuusk e la polacca Aleksandra Zamachowska, che sono state sconfitte rispettivamente da Kong per 15-11 e da Lee per 15-7. Purtroppo è un’altra ...

Risultati Eurolega – Il Barcellona vince in trasferta : bene anche Baskonia e Bayern : In scena la prima parte della 21ª giornata di Eurolega: tutti i Risultati In occasione della prima parte della 21ª giornata di Eurolega quattro sono stati i match giocati e validi per la competizione europea. Tra i Risultati da segnalare la vittoria del Khimi Moscow Region sul Zalgiris Kaunas. Durante la partita si sono distinti da una parte Tony Crocker (14 punti) e dall’altra Marius Grigonis (15 punti). bene anche il Barcellona ...