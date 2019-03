Flat tax,Zingaretti: bufala da Paperoni

"Vedo un governo che sta diventando pericoloso per l'Italia. Il Paese non si governa con i ni'". Lo dice il segretario Pd e presidente della Regione Lazioa Radio Capital. Un sorpasso del M5S alle Europee? "E' possibile -dice- Conto di recuperare tantissimo elettorato che abbiamo perso per strada", per le politiche "mettere il candidato o candidata più forte", e "il nuovo bipolarismo sarà tra il nuovo centrosinistra e destra molto di destra". Latax "è unada Paperon de'.Serve progressività"(Di lunedì 18 marzo 2019)

ricpuglisi : Salvini vuole la flat tax al 15% quando già deve trovare più di 40 miliardi per disinnescare le clausole di salvagu… - LegaSalvini : LA LEGA RILANCIA LA CARTA DELLA FLAT TAX: ALIQUOTA UNICA AL 15% SUL REDDITO FAMILIARE - fattoquotidiano : Flat tax, Salvini: “Nel 2019 per i lavoratori dipendenti”. Di Maio apre: “Fiducioso. Ma non promesse alla Berluscon… -