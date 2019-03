Facebook Messenger | come abilitare la funzione notturna

vanityfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) Attivare la «Dark mode»Cancellare i messaggi, i segreti per usarlo meglio: la guidaInstant VideoCrittografiaNon serveIl sito desktopMetti in evidenza una chat di gruppoSilenzia le notificheCondividi la posizioneSpedisci gif e altroPersonalizza le conversazioniLe funzioni in fase di test/1Le funzioni in fase di test/2Disabilita le conferme di letturaL'integrazione con SpotifyL'arrivo dei botUna chat tutta nera con le scritte bianche. Per rilassare finalmente gli occhi, allineandosi d’altronde a quanto fanno ormai da tempo i sistemi operativi e le principali applicazioni,Twitter o YouTube. Si chiama «Dark mode» ed è appunto la modalità, chiamiamola così, per, la chat diusata insieme a WhatsApp da oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo che ha da poco introdotto la possibilità di cancellare i messaggi ...

