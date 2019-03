Dacia | fuori la grinta Arrivano gli allestimenti Techroad su tutta la gamma – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il 2018 é stato un anno record per il marchio rumeno di casa Renault. In Europa le vendite disono cresciute del 20,5%, principalmente grazie alle performance di Sandero e Duster. In Italia, l’ambizione diè “stabilizzarsi” nella top ten delle case costruttrici. Dall’inizio dell’anno Sandero ha conquistato la quinta posizione tra le più vendute di gruppo B; Duster è il primo suv come volumi di vendita e l’auto straniera più venduta a privati.Per celebrare questi risultati, l’interaè stata arricchita con il nuovo allestimento. Lodgy, Duster, Sandero, Logan e Dokker “” si riconoscono subito per la carrozzeria con le tinte Rosso Fusion o Grigio Magnete e per piccoli ”vezzi” come i gusci degli specchi retrovisori e il battitacco rossi. Il look di Sandero Stepway, Logan MCV, Lodgy e Dokker è completato da cerchi ...

