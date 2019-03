Crescita a 2 cifre per i ricavi digitali Rcs torna alla cedola dopo 10 anni

affaritaliani

(Di lunedì 18 marzo 2019) La "cura Cairo" funziona e10di astinenza per i soci di Rcsil dividendo (6 centesimi per azione, pari ad un rendimento del 4%). Urbano Cairo in questi trescarsi da quando è sul ponte di comando ha tagliato i costi, rinegoziato contratti "capestro" coi fornitori, aperto un arbitrato sulla cessione a prezzo "di saldo" degli immobili del gruppo al fondo Blackstone. Ma ha anche innovato i prodotti editoriali sia tradizionali sia, riuscendo coi primi a cavalcare la ripresa del mercato italiano della pubblicità, coi secondi a segnare incrementi a doppia cifra deiSegui su affaritaliani.it

