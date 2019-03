Ciclismo in lutto, è morto il 19enne Stefan Loos

(Di lunedì 18 marzo 2019) Una tragedia scuote il mondo dele dello sport. Un giovane atleta dilettante di 19 anni ènel corso di una gara in Belgio a causa di un terribile incidente.promettente ciclista ha perso la vita durante il Grand Prix Alfred Gadenne, per le conseguenze dell'impatto fortissimo con un furgone. A nulla sono serviti i soccorsi per il ragazzo che si è spento nella notte, come comunicato tristemente dal suo team Acrog-Pauwelssauzen-Balen BC.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...