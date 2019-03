Bruciata dall’ex, il racconto di Maria Antonietta: “Mi diceva muori mentre mi dava fuoco”

(Di lunedì 18 marzo 2019) “Oggi, davvero, mi ritengo fortunata di essere donna. Noi non ci dobbiamo mai arrendere e permettere a nessuno di spezzarci le ali, che sono poi quelle che fanno volare e sognare. Lo dobbiamo fare per noi, per le nostre famiglie e per i nostri figli“. A dirlo, alla Gazzetta del Sud, e’ stataRositani, la 42enne reggina a cui l’ ex marito Ciro Russo, evaso da Ercolano dove stava scontando gli arresti domiciliari, ha dato fuoco nel giorno in cui si sarebbe dovuta tenere l’udienza per l’ affidamento del figlio minorenne. La donna e’ ricoverata nel Centro ustioni del Policlinico di Bari.“Lottero’ e sto lottando – ha aggiunto – affinche’ quello che e’ successo a me non accada a nessun’altra donna. Non ho parole per descrivere le sensazioni provate in quegli attimi ma sappiate che nel momento in cui mi e’ stato detto ‘’, io ho risposto: non muoio, vado dai miei figli. La forza di Dio e l’ amore incommensurabile per i miei figli mi hanno fatto diventare grande per un attimo, ma in realta’ noi donne siamo tutte grandi: dobbiamo solo dimostrarlo e autoconvincerci di esserlo. Io non sono diversa da voi, ma sono come voi… E sono felice di questo”. “Essere donna – ha dettoRositani – e’ un grande pregio, perche’ noi il dolore lo sopportiamo ma non ci dobbiamo mai farci sottomettere da chi ci manipola, facendoci credere di essere una nullita’“.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...