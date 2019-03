Lega nel Barese | controllare certe razze

La Via della Seta divide M5s e Lega : nuove tensioni nel governo : Il Memorandum Italia-Cina sar firmato e rispetter le regole europee . Dopo giorni di tensione interna e internazionale, il premier Giuseppe Conte decide di mettere la sua impronta sulla Via della ...

Troppo nichel nel fiume Seveso - Legambiente : «Gli scarichi industriali vanno adeguati» : I dati Arpa raccontano valori oltre limiti consentiti di nichel nelle acque del fiume Seveso, Legambiente chiede di continuare gli adeguamenti degli scarichi industriali. Le acque del fiume Seveso non ...

Giorgia Meloni - sfida totale a Lega e Matteo Salvini : cosa spunta nel nuovo simbolo di Fratelli d'Italia : L'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, che si è riunita ieri - venerdì 15 marzo - a Firenze, ha approvato il simbolo con il quale il partito di Giorgia Meloni si presenterà alle Europee del 26 maggio. La novità è rappresentata dalla presenza, ai due lati del logo tradizionale, delle diciture «s

Volley : SuperLega - nella 12a giornata spicca la sfida fra Modena e Trento : ROMA - Siamo a due turni dalla fine della Regular Season 2018/19 in Superlega Credem Banca èed ogni match diventa decisivo per i piazzamenti nei Play Off Scudetto, con le otto già decise, e per la ...

Edilizia - sciopero generale e sindacati in piazza. Landini : “Sbloccare cantieri nel rispetto di Legalità e diritti” : Giornata di sciopero generale di otto ore (per l’intero turno) di tutti i settori delle costruzioni – Edilizia, legno, cemento, lapidei, laterizi – proclamato dai sindacati di categoria Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil. Lo stop di cantieri, fabbriche del legno e arredo e cave è stato accompagnato dalla manifestazione nazionale stamattina in piazza del Popolo a Roma, per il lavoro, gli investimenti, la ripresa e il futuro, ...

Global strike for future : Legambiente nelle piazze lombarde per difendere il clima : A Varese il circolo locale organizza un evento di divulgazione sul tema del clima con una lezione pubblica: "La parola alla scienza", alle 17.30 in piazza Monte Grappa con Gianluca Ruggieri dell'...

Slitta lo sblocca-cantieri - lite M5S-Lega e Di Maio blinda Toninelli : «Squadra che vince non si cambia». Danilo Toninelli sinora è stato una garanzia per Matteo Salvini ed è quindi ovvio che il segretario della Lega neghi possa cambiare...

Pallanuoto femminile - EuroLega 2019 : Padova pesca il Sabadell. Sant Andreu per Catania nel Trofeo LEN : Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle Final Four di Eurolega e Trofeo LEN di Pallanuoto femminile: doppio scontro tra Italia e Spagna. Nel massimo Trofeo continentale Padova affronterà in semifinale le spagnole del Sabadell, società che ospiterà la manifestazione, mentre nell’altro scontro derby ellenico tra Vouliagmeni ed Olympiacos. Nella competizione riservata alle squadre perdenti ai quarti di finale di Eurolega ...

Asse Pd-Fi - Lega nel mirino Usa La Via della Seta vista dal Palazzo : Sì convinto del M5s, risposte vaghe di Fi e Pd, cautela della Lega. Ed emerge il nodo dei porti. Il Carroccio terminale delle pressioni Usa per fermare l'accordo con la Cina Segui su affaritaliani.it

Nel Consiglio della Lega Serie A esiste solo il Nord : Milano - Udine - Bergamo : Scaroni al posto di Fassone Vi abbiamo fatto un resoconto di quel che è accaduto ieri in Lega Serie A, con Lotito che ha portato a Paolo Scaroni i voti per succedere a Fassone in seno al Consiglio. Un Consiglio che parla esclusivamente la lingua del Nord. Per la Lega Serie A il calcio italiano è pertinenza esclusivamente settentrionale. Quattro sono i consiglieri e tutti e quattro di pertinenza di club settentrionali. Ci sono Alessandro ...

Napoli - de Magistris : “sono Legato al sarrismo - ho Sarri nel cuore” : “Quest’anno purtroppo anche i due punti di riferimento dell’epoca Sarri, Insigne e Mertens, non stanno giocando come gli altri anni. Io sono legatissimo al Sarrismo, non sono nostalgico ma Maurizio ce l’ho nel cuore. Diamo tempo ad Ancelotti, a Napoli non è mai facile”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, durante il forum #PoliticaPresse. “Per l’Europa League ce la ...

Slitta l’abolizione dell’ora Legale : nel 2019 ci sarà il cambio d’orario : L'abolizione dell'ora legale Slitta, almeno, al 2021. La commissione Trasporti dell'Europarlamento ha approvato una mozione con cui chiede un rinvio sulla decisione finale degli stati membri riguardante l'abolizione del passaggio da ora solare a ora legale. I paesi dovranno comunicare la loro volontà entro aprile 2020 e l'ultimo cambio d'orario dovrebbe arrivare a marzo 2021.Continua a leggere

Nel 2019 avremo ancora l’ora Legale : La commissione per i trasporti del Parlamento Europeo ha votato una mozione per rinviare la discussione al 2020, e i tempi potrebbero allungarsi ancora

Via della Seta : Lega pensa norma a tutela dell’Italia. Guerra fredda nel M5s : Una norma da portare entro questa settimana in Consiglio dei ministri o in Parlamento per difendere gli interessi nazionali. La Lega sta ancora valutando come muoversi a tutela delle nostre aziende, ma l'obiettivo - viene riferito - e' quello di mettersi di traverso all'adesione dell'Italia al 'Memorandum of understanding' sulla via della Seta tra Roma e Pechino. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha ...