Highlights Napoli-Udinese 4-2 | VIDEO | gol e sintesi Decisivi nella ripresa Milik e

Pagelle Napoli-Udinese 4-2 : voti - tabellino e Highlights del match – VIDEO : Pagelle NAPOLI UDINESE – Il Napoli si complica la vita, ma alla fine ha avuto la meglio sull’Udinese. Parte forte la formazione di Carlo Ancelotti che passa in vantaggio al 17′ con un tiro a giro dal limite dell’area di rigore da parte di Younes. Il raddoppio arriva al 26′ con Callejon a pochi passi […] L'articolo Pagelle Napoli-Udinese 4-2: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie A ...

Diretta Napoli Udinese : streaming - Highlights e risultato – LIVE : Domenica 17 Marzo alle ore 18:00 allo stadio San Paolo di Napoli si gioca il match tra Napoli e Udinese, valido per la 28a giornata di Serie A. Partita importante per il Napoli che deve cercare di prendere le distanze dal Milan, impegnato nella difficile sfida con l’Inter. Udinese che deve vincere per evitare di trovarsi in una brutta posizione per quanto riguarda la zona retrocessione. Napoli-Udinese: come arrivano i partenopei I ...

Highlights Salisburgo-Napoli 3-1 Europa League. Video Gol e tabellino : Highlights SALISBURGO NAPOLI – Sconfitta indolore del Napoli. La squadra allenata da Carlo Ancelotti cade per 3-1 alla Red Bull Arena per 3-1, ma grazie al risultato di 3-0 ottenuto nella gara dell’andata al San Paolo ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Partita in discesa all’inizio per l’undici azzurro che […] L'articolo Highlights Salisburgo-Napoli 3-1 Europa League. Video Gol e ...

Video/ Sassuolo Napoli - 1-1 - : Highlights e gol della partita - Serie A - : Video Sassuolo Napoli, 1-1,, highlights e gol della partita, giocata al Mapei Stadium nella 27giornata di Serie A. Insigne risponde alla rete di Berardi.

Pagelle Sassuolo-Napoli 1-1 - Highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle SASSUOLO NAPOLI – È giunto pochi istanti fa il triplice fischio da parte dell’arbitro Gianluca Manganiello. Al Mapei Stadium Sassuolo-Napoli, sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, si è conclusa in parità. Un risultato che tutto sommato potrebbe far vedere il bicchiere mezzo pieno alla formazione di Carlo Ancelotti, seconda forza […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Napoli 1-1, highlights e ...

Highlights Napoli-Salisburgo 3-0 - VIDEO e sintesi Europa League : Il Napoli di Carlo Ancelotti liquida per 3-0 il Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: allo stadio San Paolo la formazione partenopea chiude la pratica nel primo tempo con le marcature di Milik e Ruiz ed arrotonda nella ripresa con l’autogol del pessimo Onguene, e può guardare con fiducia alla sfida di ritorno in Austria di giovedì prossimo. Di seguito gli ...

VIDEO Napoli-Salisburgo 3-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Milik e Fabian Ruiz scatenati : Il Napoli ha sconfitto il Salisburgo per 3-0 nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione continentale per importanza. Milik ha aperto le marcature al 10′ sfruttando al meglio il passaggio filtrante di Mertens, sei minuti più tardi Fabian Ruiz ha raddoppiato con uno splendido tiro al volo e nella ripresa è arrivato ...