Apple Tv e non solo | la guerra dello streaming | e c' è anche Playstation

Una lettera di John Lennon contro EMI e Apple è stata messa all’asta - l’ex Beatles protestava per l’album Two Virgins : Una lettera di John Lennon contro EMI e Apple è stata messa all'asta per 15mila sterline a Boston. Il documento, datato 1971, riporta parole al vetriolo che l'ex Beatles aveva rivolto alla persona di George Martin, lo storico produttore noto anche come il quinto Beatles, per la distorsione del circuito di distribuzione dell'album "Two Virgins" (1968), il primo disco solista che John Lennon aveva pubblicato insieme alla moglie Yoko Ono prima ...

Il piano per 'fare a pezzi' Amazon - Google e Facebook - ma non Apple - - spiegato : Afp Elizabeth Warren Quello che accade oggi, secondo la Warren, è il contrario: la grandi aziende tecnologiche hanno troppo potere nell'economia, nella società e nella democrazia. Rispetto alla ...

Il piano per "fare a pezzi" Amazon - Google e Facebook (ma non Apple) - spiegato : “È ora di fare a pezzi Amazon, Google e Facebook”. La traduzione è un po' rozza ma letterale: fare a pezzi, break up. Lo sticker su fondo verdino e caratteri neri campeggia sul post apparso su Medium l'8 marzo. Per essere la festa internazionale delle donne, la tostissima Elizabeth Warren non poteva scegliere un modo migliore forse: dichiarare la guerra finale allo strapotere della Silicon Valley. Se nel 2020 sarò eletta alla Casa Bianca, è ...

Apple - cambio di batteria anche se non originale. Nuove regole per la sostituzione : La politica di Cupertino è cambiata già dal 2017, quando i centri di assistenza hanno iniziato ad accettare la riparazione di display commerciali.

Da oggi Apple ripara anche gli iPhone con batteria non originale : Da oggi chi ha bisogno di riparare il proprio iPhone potrebbe avere vita più semplice. Stando a un documento ottenuto da MacRumors, sembra che Apple abbia modificato le linee guida che gli impiegati di Apple Store e Centri Assistenza autorizzati devono seguire relativamente alle riparazioni degli smartphone della società; la nuova direttiva impone che i telefoni provvisti di una batteria sostituita presso un negozio non autorizzato possano ...

Perché Apple non punta ancora sugli smartphone pieghevoli : ha ragione Wozniak? : Il grande assente nella prima era degli smartphone pieghevoli è Apple, inutile negarlo. Huawei e Samsung hanno lanciato i loro dispositivi con questa tecnologia in occasione del Mobile World Congress, mentre il gigante di Cupertino neanche accenna un minimo di interessamento all'innovazione e probabilmente svbaglia, come dichiarato pure da Steve Wozniak. Quasi impossibile non conoscere Steve Wozniak ma meglio precisare che lui, insieme a ...

Le 50 aziende più innovative del mondo : non solo Apple e Amazon - InvestireOggi.it : Quali sono le aziende più innovative del mondo? A dircelo il report di BCG, The Most innovative Companies 2018: Innovators Go All In On Digital che ha creato la classifica delle 50 migliori realtà ...

Apple Watch non si accende : soluzioni : Se il vostro Apple Watch non si accende per un qualche strano motivo, la prima cosa che fate è affidarvi ad Internet per cercare delle possibili soluzioni per ripristinarlo. In questa nuova guida odierna ci leggi di più...

La app saudita di "controllo mogli" che non piace a Google e Apple : ... se c'è qualche violazione dell'accordo tra gli utenti ma non si sono ancora impegnati a rimuoverla nonostante le proteste dei politici e degli attivisti di tutto il mondo. La risposta è abbastanza ...

Apple - perché agli editori non piace il nuovo progetto sulle news : Apple vorrebbe avviare un servizio di news su abbonamento e tenersi il 50% degli introiti, lasciando alle testate partner il restante 50% da dividere

Perché agli editori non piace il nuovo progetto di Apple sulle news : Quello dell’informazione è uno dei terreni su cui i giganti di internet si danno battaglia. E se servizi come quelli di Facebook e Google news, nonostante le recenti polemiche legate al nuovo regolamento europeo sul copyright, che prevede una tassa sui link, restano i due canali privilegiati per accedere all’informazione online, sempre più compagnie forniscono i loro servizi news. Tra questi, ora ci sarebbe anche Apple, che sta pensando a ...

Il nuovo “Netflix per le notizie” di Apple non piace ai giornali : L'abbonamento per leggere articoli da più giornali dovrebbe partire a breve, ma Apple vuole tenersi la metà dei ricavi

macOS è vulnerabile - keychain accessibile tramite exploit ed Apple non lo sa : macOS è vulnerabile, più di quanto voglia far credere Apple, e una nuova falla scovata da uno sviluppatore ne è ulteriore dimostrazione. Linus Henze, questo il nome di chi ha individuato la vulnerabilità zero-day di keychain, cioè il “portachiavi” Apple che permettere di salvare tutte le password dei vari account personali e non.Lo sviluppatore non ha riferito all’azienda di Cupertino l’exploit per protesta contro ...

Taglio ufficiale sul prezzo di iPhone e iPad - la svolta storica Apple che non ti aspetti : Il prezzo di iPhone e iPad è pronto ad essere tagliato in via ufficiale, almeno in determinati mercati. Apple risponde alla crisi di vendite dei suoi prodotti con una strategia davvero rivoluzionaria rispetto al suo passato ma i nuovi scenari del mercato lo richiedono, su questo non ci sono dubbi. Non si tratta d un'ipotesi ma di una politica commerciale in procinto di essere messa a punto, come ci comunica anche la fonte GizChina. Non è un ...