Aereo caduto | dall’analisi delle scatole nere similitudini con l’incidente Lion Air 

Aereo caduto in Etiopia - somiglianze evidenti con l'incidente in Indonesia : ... che peraltro era già stato segnalato proprio dopo l' incidente di ottobre, e momentaneamento messo al bando nei cieli di quasi tutto il mondo . Ora dalle scatole nere, analizzate in Francia, ...

Aereo caduto in Etiopia : “Il pilota chiese il permesso per prendere quota” : L’Aereo dell’Ethiopian Airlines, caduto ad Addis Abeba il 10 marzo con 157 persone a bordo, “andava a un’inusuale alta velocita’ dopo il decollo”, quando “il pilota ha riferito di avere problemi e chiesto il permesso di prendere quota rapidamente”. Lo ha detto una fonte – che ha ascoltato la registrazione della conversazione con la torre di controllo – all’agenzia Reuters che ha ...

Aereo caduto in Etiopia - Boeing : “Entro 10 giorni aggiorneremo il software dei 737 max” : Nel giro di 10 giorni Boeing intende aggiornare il software del suo 737 Max 8, il modello di jet di cui un esemplare è caduto domenica in Etiopia provocando la morte di 157 persone. A scriverlo è l'Agence France Presse, citando fonti vicine all'azienda. Intanto le scatole nere del velivolo sono state portate in Francia per essere analizzate.Continua a leggere

Aereo caduto - scatola nera a Parigi : 6.57 La scatola nera dell'Aereo di Ethiopian Airlines che si è schiantato vicino Addis Abeba è stata portata a Parigi per le necessarie indagini. Lo riferisce la stessa compagnia via Twitter. La delegazione etiope, guidata dall'ufficio di indagine sull'incidente, ha portato in Francia due componenti della scatola nera, quella che registra le voci dei piloti (Cockpit Voice Recorder) e quella che scquisisce i dati tecnici (Flight Data Recorder).

Aereo caduto - Trump blocca i Boeing 737 Max. Scatole nere - scontro per decifrarle : La partita è diventata finanziaria e politica, non solo tecnica. Se ne è parlato ad Addis Abeba durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron. Secondo fonti governative, il premier etiope ...

Aereo caduto - anche Trump blocca i Boeing 737 Max 8 e 9 : «Stop immediato» : Il presidente Usa: «Boeing azienda straordinaria. Ma i velivoli non voleranno finché non si troverà una soluzione ai problemi». Messa al bando anche del Canada. Il titolo affonda a Wall Street