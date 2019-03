Tirreno-Adriatico 2019 | le pagelle della quarta tappa Alexey Lutsenko eccezionale

Tirreno-Adriatico 2019 - Lutsenko vince due volte. Classifica dopo la quarta tappa : Fossombrone, 16 marzo 2019- All'elenco di chi deve vincere due volte una corsa ampiamente meritata si iscrive anche Alexey Lutsenko : quando la Tirreno-Adriatico 2019 si presenta nelle terre del suo ...

Tirreno-Adriatico 2019 - quarta tappa. Orari tv - percorso e favoriti : Bologna, 15 marzo 2019 " La quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2019 sembra una classica del nord, chilometraggio lungo, 221 chilometri, tanti muri da superare. Una morfologia molto simile alle corse ...

Tirreno-Adriatico 2019 - la tappa di domani : Colli al Metauro-Recanati. Programma - orari e tv. Comuni e paesi attraversati : Domenica 17 marzo si disputerà la quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2019, 180 km da Colli al Metauro a Recanati. Si preannuncia una frazione particolarmente impegnativa che potrebbe rimescolare le carte in classifica generale, i ciclisti sono pronti a regalare spettacolo in questa giornata in terra marchigiana e sicuramente regaleranno grandi emozioni a tutti gli appassionati che seguiranno la corsa direttamente sulle strade che verranno ...

Tirreno-Adriatico 2019 - risultato quarta tappa : Alexey Lutsenko mostruoso - vince con due cadute! Battuti Roglic e Yates : Un vero e proprio capolavoro. Alexey Lutsenko è più forte della sfortuna e delle cadute: il campione kazako in maglia Astana va a trionfare nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2019, partita da Foligno e giunta a Fossombrone, con tante salite brevi da affrontare. Avventura solitaria per il 26enne che però in discesa per ben due volte è finito a terra, venendo così raggiunto dagli inseguitori: nonostante tutto però nello sprint ristretto ha ...

Tirreno-Adriatico – Caduta da brividi per Tony Martin : il ciclista finisce sotto il guard rail ad un passo dal burrone [VIDEO] : Brutta Caduta per Tony Martin a circa 50 km dal traguardo della 4ª tappa della Tirreno-Adriatico 2019: il ciclista tedesco finisce sotto il guard rail e rischia di finire nel burrone Strada bagnata, alta velocità e curve davvero complicate per i ciclisti impegnati nella 4ª tappa della Tirreno-Adriatico. A circa 50 km dal traguardo, da registrare la brutta Caduta di Tony Martin del Team Jumbo-Visma che ha rischiato grosso. Il ciclista ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Geraint Thomas si ritira! Il vincitore del Tour de France abbandona durante la quarta tappa : Colpo di scena alla Tirreno-Adriatico 2019: Geraint Thomas si è ritirato nel corso della quarta tappa (221 km da Foligno a Fossombrone, finale molto impegnativo). Il vincitore dell’ultimo Tour de France ha deciso di abbandonare nei pressi del primo GPM di giornata quando mancavano circa 85 km al traguardo: il capitano del Team Sky è sceso di sella ed è salito in ammiraglia, non sembrava fosse sofferente e non si sono registrate delle ...

