Sblocca-cantieri | la Lega torna all’attacco sul commissario unico

Lega-M5s : è scontro anche sullo Sblocca-cantieri : A pochi giorni dal varo del provvedimento, che dovrebbe arrivare mercoledì dal Consiglio dei ministri, Matteo Salvini rilancia: «Indispensabile il commissario unico», ma Di Maio dice no...

Appalti : Faggi - Lega - - 'auspichiamo Sblocca cantieri sostenga Paese' : Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Roma, 16., AdnKronos, - "Far ripartire l'Italia, dando un impulso significativo all'economia, valorizzando le capacità e le eccellenze del nostro paese, liberandolo dalle maglie di una burocrazia sterile, andando incontro alle aspettative di tante aziende, delle migliaia di ...

Casa - imprese e Sblocca cantieri : braccio di ferro sul pacchetto Tria : Il pacchetto crescita del governo prende forma. Ma non senza qualche attrito, per adesso sotto traccia, all'interno della maggioranza. Luigi Di Maio, che da tempo sta lavorando alle misure pro...

I malumori della Lega sullo Sblocca cantieri : Forti malumori si registrano nella Lega per il mancato coinvolgimento da parte M5s nella fase di preparazione del decreto sblocca cantieri. Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri non sarebbero stati informarti dei contenuti della bozza, cui si sta lavorando, viene riferito da qualificate fonti governative leghiste. I leghisti lamentano anche di non essere stati coinvolti nella strategia da ...

Cantieri da Sbloccare - è scontro Lega-M5S : ... che sul «no» all'uomo solo al comando concordano, e poi l'ha ripetuto al termine della maratona durata 5 ore che ieri ha visto sfilare a palazzo Chigi i rappresentati di Comuni e Regioni, del mondo ...

Sblocca cantieri : la Piazza si muove - il Palazzo è fermo - di G. Colombo e P. Salvatori - : E' atteso all'ora di pranzo nel Palazzo di governo, dove in mattinata si sono susseguiti i rappresentanti degli enti locali, Regioni, Comuni e province, e quelli del mondo produttivo, dall'Ance a ...

Sblocca cantieri : la Piazza si muove - il palazzo è fermo : Si svolge tutto a poche centinaia di metri. Piazza del Popolo e palazzo Chigi. In un venerdì romano assolato si decidono qui, tra rivendicazioni e decisioni, le sorti di un settore in crisi - quello dell'edilizia - che negli ultimi dieci anni ha perso 600mila posti di lavoro e ha visto 120mila imprese, piccole e grandi, costrette ad abbassare le saracinesche. La distanza fisica è minima, ma quella politica è ancora ampia. La ...

'Sblocca Cantieri' - Iorio : "Il Molise è fuori - la Giunta porti a Roma le istanze della Regione" : La questione, ha concluso, dovrà comunque essere portata in Consiglio regionale, in occasione del dibattito prossima approvazione del Documento di Economia e Finanza. Unisciti al gruppo Whatsapp di ...

Sblocca cantieri - Landini : “Non aumentare subappalti”. Di Maio : “Su legalità e diritti no passi indietro” : “Non aumentare il subappalto e mantenere tutte le norme sui diritti e la legalità“. A rivendicarlo, dopo l’incontro sullo Sblocca-cantieri a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, il segretario della Cgil, Maurizio Landini. “Ci è stato detto che non intendono modificare il tetto massimo attuale del 30% per i subappalti, ma, almeno per ora, non ci è stato consegnato alcun ...

Sblocca-cantieri - governo al lavoro per rilanciare la crescita : Il decreto dovrebbe approdare mercoledì sul tavolo del consiglio dei Ministri. Ma un testo ancora non c'è

Edilizia - sciopero generale e sindacati in piazza. Landini : “Sbloccare cantieri nel rispetto di legalità e diritti” : Giornata di sciopero generale di otto ore (per l’intero turno) di tutti i settori delle costruzioni – Edilizia, legno, cemento, lapidei, laterizi – proclamato dai sindacati di categoria Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil. Lo stop di cantieri, fabbriche del legno e arredo e cave è stato accompagnato dalla manifestazione nazionale stamattina in piazza del Popolo a Roma, per il lavoro, gli investimenti, la ripresa e il futuro, ...

Sbloccacantieri - Lega e M5s sempre divisi. Ma costruttori e sindacati premono - di G. Colombo - : Lo stesso segretario della Lega ha voluto precisare che non si tratta di un commissariamento di Toninelli, ma scendendo tra politica e norme il rischio c'è. Il modello a cui pensano è leghisti è ...

Sbloccacantieri - Lega e M5s sempre divisi. Ma costruttori e sindacati premono : Venerdì, a mezzogiorno, Gabriele Buia varcherà il portone di palazzo Chigi con un'intenzione che può apparire elementare ma che tale non è. Gabriele Buia è il presidente dell'Ance, l'associazione che riunisce i costruttori edili, e dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte si aspetta di vedere il testo del decreto sblocca cantieri. Annunciato, pubblicizzato nelle visite che gli esponenti del governo stanno ...

Edili - venerdì sciopero generale per lo Sblocca cantieri : Saranno migliaia i lavoratori del settore edile che venerdì 15 marzo sfileranno in Piazza del Popolo a Roma in occasione dello sciopero generale indetto dalle maggiori sigle sindacali. Tutti i ...