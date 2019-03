Regionali in Basilicata | il M5s copia il programma elettorale dalla rivista della

ESCLUSIVO TPI : il M5S ha copiato il programma delle Regionali in Basilicata dalla Fondazione di D'Alema : Altro che programma 'scritto dai cittadini', le proposte del Movimento 5 Stelle Basilicata in materia di economia e welfare, consulta qui il programma , arrivano nientemeno che dalla mente e dalla ...

Regionali Basilicata - Salvini star e centrodestra in testa con 'Pittella boys' : Matteo Salvini fa la star nelle piazze del materano e potentino, ma, in vista delle Regionali del 24 marzo in Basilicata, il centrodestra vola nei sondaggi non solo per la presenza insistente del vicepremier leghista. Cinque le liste a sostegno dell'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, scelto da Forza Italia: per la prima volta il centrodestra sembrerebbe pronto a sfidare il centrosinistra in una terra rimasta democristiana da Emilio ...

Elezioni Regionali Basilicata 2019 - chi sono i candidati alla presidenza di Regione : Domenica 24 marzo sono previste le Elezioni regionali in Basilicata: si vota dalle 7 alle 23, in un unico turno. Verrà eletto presidente il candidato che prenderà più voti. Gli sfidanti sono quattro: Vito Bardi per il centrodestra, Antonio Mattia per il Movimento 5 Stelle, Valerio Tramutoli per Basilicata Possibile e Carlo Trerotola per il centrosinistra.Continua a leggere

Di Maio in Basilicata per la sfida con Salvini alle Regionali 'Autonomia Il M5s è garante della coesione nazionale' : Qui si costruisce il futuro di una regione abbandonata per decenni dallo Stato e dalla politica'. Luigi Di Maio è appena tornato alla periferia di Matera, e a 48 ore dalla calata del collega ...

Regionali Basilicata - il candidato pd che andava ai comizi di Almirante : Una curiosità: come nasce la sua discesa in campo? «Qualche settimana fa ho ricevuto una serie di chiamate da alcuni gruppi di centrosinistra e da altri legati al mondo lavoro. I quali mi hanno messo ...

Regionali in Basilicata - bufera sul candidato di centrosinistra fan di Almirante 'Andavo solo ai suoi comizi - ma non è una scelta politica' : 'Non ho mai fatto politica, non sono mai andato ai comizi se non a quelli di Giorgio Almirante. Ogni tanto lo ascolto anche adesso, ma non è una scelta politica'. La frase, che in un primo momento alcuni media locali avevano sintetizzato in un più netto 'Almirante è stato il mio unico politico di riferimento', è di Carlo Trerotola , candidato ...

Elezioni Regionali Basilicata - il centrosinistra ha scelto il suo candidato : è Carlo Trerotola : Il farmacista potentino Carlo Trerotola sarà il candidato del centrosinistra in occasione delle prossime Elezioni regionali che si terranno in Basilicata il 24 marzo. La coalizione ha trovato l'unità sul suo nome dopo la decisione del presidente uscente, Marcello Pittella, di fare un passo indietro.Continua a leggere

Basilicata - il Pd candida l’indagato Pittella alle Regionali. Ma Leu e parte dei dem dicono no e lui rinuncia : Indagato, ai domiciliari per due mesi, considerato dal giudice per le indagini preliminari il deus ex machina della “distorsione istituzionale” nel mondo della sanità lucana e capace di “imporre i suoi placet” in caso di rielezione. Prima che emergessero le accuse della procura di Matera, il Pd lo voleva nuovamente presidente della Regione e nulla è cambiato anche di fronte alla ricostruzione dei pubblici ministeri: il ...

Il generale Vito Bardi sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni Regionali in Basilicata : Silvio Berlusconi (Forza Italia) ha annunciato che il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Basilicata sarà il generale della Guardia di Finanza Vito Bardi. «Il nostro candidato sarà un generale, una persona che ha fatto una splendida carriera