Liga | Real Madrid | Zidane buona la prima! L' Atletico k o a Bilbao

Liga : Zidane rianima il Real Madrid - 2-0 al Celta Vigo. L'Atletico cade a Bilbao : TORINO - Il Zidane 2.0 sulla panchina del Real Madrid inizia con la vittoria per 2-0 sul Celta Vigo. I galacticos si portano a - 2 dalL'Atletico Madrid, sconfitto nella trasferta del San Mames, 2-0,. ...

Pronostico Real Betis vs Barcellona - La Liga 17-03-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 28^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Real Betis-Barcellona, domenica 17 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Real Betis-Barcellona, in programma domenica 17 marzo. Non è ancora finita la Liga. Lo sa bene il Barcellona che, dopo aver conosciuto i suoi prossimi avversari in Champions League (Manchester United), non potrà permettersi passi falsi al ”Benito ...

Pronostico Real Sociedad vs Levante - La Liga 15-03-2019 e Formazioni : La Liga, 28^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Real Sociedad-Levante, venerdì 15 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Real Sociedad-Levante, in programma venerdì 15 marzo. Quello fra Real Sociedad e Levante si preannuncia come uno degli anticipi più interessanti della stagione. In palio ci sono tre punti importanti, che consentirebbero ai baschi di avvicinarsi alla zona ...

Liga - Real ad alta tensione. Solari lascia a casa Isco nonostante 6 infortunati : Una partita ad alta tensione quella di stasera a Valladolid per il Real Madrid. Sì, perché quella che arriva nei giorni più bui degli ultimi anni per i Blancos è una sfida a cui gli uomini di Solari ...

Pronostico Valladolid vs Real Madrid - La Liga 10-03-2019 e Formazioni : La Liga, 27^ giornata, analisi e Pronostico di Valladolid-Real Madrid, domenica 10 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Valladolid-Real Madrid, in programma domenica 10 marzo. C’è chi vuole allontanarsi dalla zona retrocessione e chi vuole dimenticare una settimana da incubo. Valladolid-Real Madrid sarà una sfida delicata per entrambe le squadre che stanno attraversando un pessimo periodo ...

Pronostico Siviglia vs Real Sociedad - La Liga 10-03-2019 e Formazioni : La Liga, 27^ giornata, analisi e Pronostico di Siviglia-Real Sociedad, domenica 10 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Siviglia-Real Sociedad, in programma domenica 10 marzo. Vittoria. E’ quella che cercano Siviglia e Real Sociedad dopo le due sconfitte subite nell’ultimo turno. Gli andalusi, con una vittoria nelle ultime 10 partite, sono reduci da una clamorosa battuta ...

LaLiga : Real prova a ripartire a Valladolid : Il Real Madrid prova a ripartire dopo la mazzata Ajax giocando a Valladolid. L'unica cosa positiva per il Real, terremotato dall'eliminazione Champions, e' che, dopo 4 ko consecutivi in casa, puo' ...

Liga-Relevent - accordo per realizzare contenuti mediatici per gli USA : La Liga spagnola è al lavoro per sviluppare un modello di business che possa far crescere la propria popolarità in Nord America. Il massimo campionato spagnolo sta infatti collaborando con l’agenzia Relevent per sviluppare contenuti video – e una programmazione settimanale – per le piattaforme social e altri format dei quali concedere i diritti a […] L'articolo Liga-Relevent, accordo per realizzare contenuti mediatici per gli USA è stato ...

Liga - Real - parla Modric : "CR7 manca - ma altri dovevano fare un passo avanti" : In mezzo a un mare di conferenze stampa senza sale, senza opinioni, senza pensieri, improvvisamente appare Luka Modric. Che parla come come gioca: diretto, con pausa, calma, classe. NOSTALGIA DI ...

LaLiga Atletico Madrid : vittoria 2-0 in trasferta contro la Real Sociedad. Doppietta per Morata : All’Anoeta di San Sebastian l’Atletico Madrid vince in dieci grazie alla prima Doppietta di Morata. La squadra di Simeone mantiene invariato il distacco dalla capolista Barcellona.Prosegue l’ottimo momento dal punto di vista dei risultati per l’Atletico Madrid che, al termine di una prova sofferta sopratutto nella ripresa, si aggiudica tre fondamentali punti contro un’ottima Real Sociedad. Una vittoria importante ...