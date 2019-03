Giampiero Mughini | ' Gli anti-allegriani che hanno tifato contro la Juve sono imbecilli'

Giampiero Mughini scrive : 'Le influencer? Delle pu...nelle' - Taylor Mega non ci sta : La biondissima ex fiamma di Flavio Briatore nonché ex concorrente a L'Isola Dei Famosi 2019 Taylor Mega, è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate via social a margine del contenuto pruriginoso di una lettera scritta dal noto autore Giampiero Mughini. Nello specifico, l'ex isolana si è abbandonata ad un lungo sfogo, rilasciando per iscritto Delle parole tra le sue Instagram stories, alludendo al ...

Giampiero Mughini su Di Maio : “Farà una brutta fine… è attaccato con la sputazza” : Giampiero Mughini azzarda su Luigi Di Maio e sul governo “Il governo è attaccato con la sputazza. I 5 Stelle andranno a precipitare ancora di più”. Giampiero Mughini, ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira su La7, interviene a proposito degli ultimi sondaggi sul gradimento dei partiti che segnano una crescita della Lega di Matteo Salvini e un crollo del Movimento 5 … Continue reading Giampiero Mughini su Di Maio: ...

I Miei Vinili - Giampiero Mughini ospite del 21 febbraio 2019 (Video anteprima Blogo) : Sarà un vero e proprio collezionista di Vinili l'ospite della puntata di oggi, 21 febbraio 2019, de I Miei Vinili, il programma condotto da Riccardo Rossi in onda alle 23:15 su Raitre. Nello studio, la cui scenografia di Luca Merini riproduce uno storico negozio di Vinili di Roma in cui ha lavorato il conduttore quando aveva diciotto anni, sarà infatti presente Giampiero Mughini.Il giornalista, scrittore ed opinionista proporrà alcuni dei ...

Giuseppe Conte - Giampiero Mughini terminale : 'Dice solo enormi putt*** - ecco che fine orribile farà' : ... e putt***te enormi' come quella sul 2019 che 'sarà un'annata fulgida per la nostra economia e dunque per la nostra vita civile'. Altroché. 'Tutto passa e viene dimenticato, e Conte crede che lui ...

Accordi&Disaccordi - ospiti su Nove Gianluigi Paragone e Giampiero Mughini venerdì 25 gennaio alle 22.45 : Il giornalista e senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone e il giornalista e scrittore Giampiero Mughini sono gli ospiti della nuova puntata del talk d’approfondimento del canale Nove “Accordi&Disaccordi”, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda venerdì 25 gennaio alle ore 22.45. Sul tavolo del dibattito ancora le frizioni tra Italia e Francia con il premier Giuseppe Conte che sfida l’asse Parigi-Berlino; poi lo ...