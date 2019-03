Formula1 Australia Hamilton | Grande inizio | non ce lo aspettavamo

Formula1 - Australia : Hamilton - buona la prima - è pole. Vettel è in seconda fila : Il primo acuto di stagione è di Lewis Hamilton , che con la Mercedes conquista la pole del GP di Australia che apre il mondiale 2019, piegando la resistenza del compagno Bottas, 2° e molto pericoloso ...

Formula1 Australia - Vettel resta sereno : "Miglioreremo per la pole" : Non fanno drammi i ferraristi dopo le libere del GP di Melbourne in cui sono stati staccati dalle Mercedes, con Vettel 5° e Leclerc 9° alla fine della seconda sessione. Il tedesco appare tranquillo: "...