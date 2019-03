F1 | Verstappen realista | “non credo ancora di poter lottare per la vetta”

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019)partirà dalla quarta posizione nel GP d’Australia, in mezzo alle due Ferrari di Vettel e Leclerc, le Mercedes sembrano però inarrivabili Maxè giunto quarto nelle qualifiche del GP d’Australia, piazzandosi tra le due Ferrari nonostante qualche difficoltà iniziale. Il pilota della Red Bull ha parlato a caldo ai microfoni di Skysport, mostrandosi comunque titubante in merito alla capacità della sua macchina diper la vetta nel primo GP stagionale: “ad un certo punto della sessione non ero molto ottimista, ero davvero molto preoccupato per il nostro passo. Poi abbiamo trovato un buon assetto da qualifica ed ho strappato un buon tempo. Abbiamo fatto progressi anche se non siamo allivello di Mercedes e Ferrari, anche se nonche domani avremo il passo per stare con i primi eper la vittoria. Vedremo domani però, mai dire ...