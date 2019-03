Da Zidane a Ranieri e poi Conte e Mou | nel calcio si parte per vedersi ritornare

vanityfair

(Di sabato 16 marzo 2019) Gli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiGli allenatori più amatiIl passato non passa mai. Zinedinetorna al Real dopo un anno sabbatico e subito dice: «Sono tornato a casa». Si dia una lucidata alle tre Champions vinte dal francese, il Real ha ritrovato il condottiero più vincente della sua storia. Claudiotorna alla Roma dieci anni dopo l’ultima volta e sentenzia. «Altri club si possono rifiutare, ma quando la Roma chiama io devo dire di sì: qui mi sento a casa».Con Re Claudio in ...

CharlesOnwuakpa : RT @GabrieleCats: PUNTATA 85 Il capolavoro di Allegri, Ronaldo, Emre Can e Bernardeschi, gli errori di Simeone, Bayern vs. Liverpool, Barç… - Il_TerzoUomo : RT @GabrieleCats: PUNTATA 85 Il capolavoro di Allegri, Ronaldo, Emre Can e Bernardeschi, gli errori di Simeone, Bayern vs. Liverpool, Barç… - mirkotwitta : @SimoneRovera Ranieri,Zidane,Monchi,una primavera di ritorni ! Manca solo Mourinho ?? -