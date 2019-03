Brexit, Ue: proroga può essere ripetuta

Nelle riunione dei 27 ambasciatori Ue, sulla richiesta di posticipare l'uscita del Regno Unito,è emerso che lapuòconcessa più di una volta. L'articolo 50 dei Trattati, che regola il processo di 'divorzio', oltre a non prevedere limiti di tempo per la,non specifica che possa richiedersi solo una volta.Stabilisce solo che l'estensione della permanenza deveconcessa all'unanimità dai 27. Inoltre. dalla riunione emerge chescatterà il 1° luglio, se la Gran Bretagna non terrà le elezioni europee.(Di sabato 16 marzo 2019)

you_trend : ???? #Brexit: il Parlamento ha bocciato un emendamento (il Wollaston Amendment) che chiedeva di estendere la proroga… - ivanscalfarotto : Il Ministro #Moavero, l’unica voce assennata nel governo, in Commissione dice che in via di principio l’Italia dovr… - you_trend : ????#Brexit: il Primo Ministro ha anche sottolineato come, se la Camera persisterà nel non voler giungere ad un accor… -