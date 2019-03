ATP Indian Wells – Nadal fatica contro Khachanov ai quarti | lo spagnolo in semifinale

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019) Rafaraggiunge ladegli2019 in cui affronterà Roger Federer: aiKarensi arrende alla forza delloDopo un’estenuante matchKaren, Rafasi guadagna il pass per la secondadi2019. Loper 2 ore e 17 minutiil tennista numero 12 al mondo, ma dopo due set da più di un’ora ciascuno (entrambi finiti al tie break) si qualifica come da pronostico al turno successivo. Prima della finale, rimane un ultimo grande scoglio da affrontare per. Ininfatti il numero 2 della classifica ATP affronterà Roger Federer, per la 39ª volta in carriera. Nella primadel torneo sul cemento si affronteranno invece Thiem e Raonic.L'articolo ATPai: loin...

