Via della Seta | la bozza del memorandum | “Collaborazione con Banca investimenti asiatica

(Di venerdì 15 marzo 2019) Laditra Italia e Cina sulla cosiddetta “nuova Via”, osteggiato da Usa e Ue, prevede che Roma e Pechino “esplorino tutte le opportunità di cooperazione” in settori che vanno dai trasporti alla logistica alle infrastrutture fino alla “collaborazione finanziaria”. Ma anche che “lavorino assieme alladi investimentoper le infrastrutture (Aiib) per favorire la connettività nel rispetto delle finalità e delle funzioni”. Lo sottolinea il Financial Times, che pubblica il documento e rileva come il coinvolgimentoper lo sviluppo delle infrastrutture – promossa da Pechino in contrapposizione a Fmi emondiale – sia una novità rispetto agli accordi nell’ambitoBelt and road initiative sottoscritti da altri Paesi. E possa essere interpretata come una ...

