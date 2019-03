Un Palmo Dal Cielo di Clementino racconta la quiete dopo la tempesta audio e testo

optimaitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019)Se esiste un diario personale trasposto attraverso il flow come testimonianza di una luce ritrovata, UnDaldiè un esempio di quanto un cantante abbia da dire quando si discostano i rovi e si fende il buio con una nuova consapevolezza. A pochi giorni dall'uscita di "Tarantelle", settimo appuntamento in studio per il rapper di Cimitile, Clemente Maccaro pubblica UnDale celebra la fine di unache lo ha tormentato a lungo.Il rapper locon fierezza durante un'intervista e affida la sintesi a poche parole: «È tornato», dice,aver affrontato diverse "tarantelle" - appunto - che la dipendenza dalla droga gli aveva inflitto. Oggi è un uomo nuovo, Clemente, e ringrazia la sua determinazione per aver superato il periodo più buio della sua vita. UnDaldiè un disegno chiaro e definito: «Adesso ...

CLEMENTINOIENA : Un palmo dal cielo fuori ora - HiphopStarzTour : Clementino pubblica il nuovo singolo “Un Palmo Dal Cielo” - OptiMagazine : Un Palmo Dal Cielo di @CLEMENTINOIENA racconta la quiete dopo la tempesta (audio e testo) -