Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Nei giorni scorsi, gli inquirenti che stanno cercando di risolvere il caso diLeo – il commesso 34enne di Biella ucciso lo scorso 23 febbraio mentre si trovava sul lungo Po Machiavelli a– avevano chiesto l’aiuto di chiunque avesse visto o sentito qualcosa di utile. Mai si aspettavano che nelladei carabinieri di via Valfre si presentasse un uomo pronto ad accusarsi di essere l’assassino, come è accaduto nelle prime ore del pomeriggio di giovedì.Subito negli ambienti investigativi si è diffusa la notizia che l’autore delsi fosse consegnato. Ma con il passare delle ore l’ottimismo è andato scemando, sostituito dalla certezza di trovarsi di fronte ad un mitomane; il racconto del presunto killer, di cui non si conosce l’identità, è diventato sempre più inaffidabile, finché a mezzanotte non si è deciso di congedarlo....

vincecamaggio : Torino, va in caserma e si autoaccusa del delitto di Stefano Leo: ‘Non è attendibile’ - ToninoPiesco : RT @TorinodaScoprir: Torino - Caserma Cernaia - 1917 (TorinoPiemonte group antiche immagini) - Pakol1967 : RT @TorinodaScoprir: Torino - Caserma Cernaia - 1917 (TorinoPiemonte group antiche immagini) -