Sud | Lezzi | pronti 100 milioni per sicurezza di strade e asili nido

L’Alta Velocità Ferroviaria arriva anche al Sud - l’annuncio del Ministro Lezzi : “basta ritardi - lavori devono accelerare” : “Ho convocato questi tavolo per fare il punto su tre contratti istituzionali di sviluppo per tre infrastrutture ferroviarie al Sud. Si tratta della realizzazione dell’alta capacita’ Ferroviaria sulle direttrici Messina-Catania-Palermo, Salerno-Reggio Calabria, Napoli-Bari Lecce-Taranto. Questi tre contratti erano nati 6 anni fa anni e sto verificando nel dettaglio la situazione e le cause dei ritardi per trovare soluzioni e ...

Barbara Lezzi - ministro per il Sud : 'Autonomia - sui soldi nessuno ok' : I soldi non sono proprio un dettaglio? 'Su questo punto ho scambiato alcune parole con il ministro dell'Economia Giovani Tria'. E cosa le ha detto? 'Che la questione delle risorse non è stata ancora ...

La Lega propone la non cumulabilità di reddito e incentivi per l'assunzione dei giovani al Sud. Lezzi : "Basita" : Evitare il doppio bonus per chi assume al Sud un percettore del reddito di cittadinanza. Lo chiede la Lega con un emendamento al Decretone che prevede appunto che non siano cumulabili gli incentivi alle assunzioni Legate al reddito di cittadinanza con il bonus per l'assunzione di under 35 o disoccupati nel Mezzogiorno.Indignata per l'iniziativa leghista la ministra peri il Sud, Barbara Lezzi: "Resto basita e quasi sconcertata nell'apprendere di ...