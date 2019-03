optimaitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019)Più che doveroso è tornare a parlare dicon, visto che la funzione dedicata alle transazioni via app di messaggistica dovrebbe diffondersi in maniera più capillare nell'immediato. Il più che autorevole informatore sull'argomento WABetaInfo ci ha informati in effetti proprio dell'arrivo della feature indella gradita novità.Un piccolo passo indietro per sottolineare come iconsiano stati sperimentati in India in prima battuta. Proprio ad inizio 2019, è stato il CEO Facebook Mark Zuckerberg a parlare di ulteriore distribuzione della funzione in molti paesi nel corso del 2019 (in primis gli Stati Uniti certamente) ma la notizia odierna riguarda unalista di nazioni in prima linea per il grande passo.Come visibile nel tweet a fine articolo, considerando il supporto già garantito per l'India, le prossime grandi nazioni in cui si ...

OptiMagazine : Nuova fase per i pagamenti con WhatsApp, l’atterraggio in Europa è vicino - auroraavenoso : RT @DD_Forum: 'Il 25 marzo inizia una nuova fase, del confronto con tutto il paese e in giro per l'Italia per trovare azioni concrete per i… - valentinazzza1 : In bocca al lupo @tishdots per quello che da oggi in poi vivrai in questa nuova fase. Ti auguro tante emozioni e ta… -