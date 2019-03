Non potrai mai comprendere il mio dolore

vanityfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ilè un sintomoLa sofferenza si trova nel cervelloCambia in base alle persone e alle circostanzeLe differenze fra uomo e donnaLe differenza culturaliLa difficoltà di misurarloGli animali soffrono?Soffrire in silenzioLa ricerca di sollievoIlsi può quasi sempre sconfiggere«Tu non capisci quanto soffro!». Quante volte abbiamo ascoltato queste parole? E quante volte abbiamo pensato che la persona con cui parlavamo stesse esagerando? Magari aveva l’influenza, magari uno stiramento muscolare. Ma tant’è, abbiamo dubitato che il suopotesse essere forte quanto lamentava. Ecco, forse ci siamo sbagliati, sempre.Sì, perché ilè un’esperienza estremamente individuale. Lo ribadisce con parole (quasi) sempre comprensibili a tutti Fabrizio Benedetti, professore di Neurofisiologia all’Università di Torino, nel suo recente Il: dieci punti chiave per comprenderlo ...

