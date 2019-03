Nazionale Under 20 | la lista dei 24 convocati

Daniel Maldini - doppietta al Viareggio e convocazione in Nazionale Under 18 : Un giorno da ricordare, per Daniel Maldini, che sembra poter proseguire la tradizione di famiglia in campo e con gli stessi colori. Il figlio di Paolo, classe 2001,, infatti, è stato convocato dalla ...

Nazionale Under 19 - raduno a Padova in vista della fase élite del Campionato Europeo : 28 i convocati : Il ct Guidi ha convocato 28 giocatori per il raduno che si svolgerà a Padova in vista della fase élite del Campionato Europeo U19 A pochi giorni dalla fase élite del Campionato Europeo Under 19, il tecnico degli Azzurrini Federico Guidi ha convocato 28 giocatori, tra cui 10 sotto età (nati nel 2001), per un raduno che si terrà a Padova da martedì 12 a venerdì 15 marzo. In questi tre giorni Guidi avrà modo di saggiare lo stato di forma ...

Softball - le convocate dell’Italia per uno stage a fine marzo a Saronno. Presenti sia la Nazionale maggiore che quella Under 19 : In vista di un raduno in programma dal 24 al 27 marzo a Saronno, il manager della Nazionale italiana Enrico Obletter ha convocato 17 atlete per quanto riguarda il gruppo delle senior e 20 per l’Under 19 (anche se, a dire il vero, due nomi coincidono, quelli di Elisa Princic e Alessandra Rotondo). Di seguito l’elenco delle convocate: ITALIA Softball Chiara Bassi Valeria Bettinsoli Laura Bigatton Lisa Ann Birocci Priscilla ...

Fioretto a squadre Under 14 - gara Nazionale a Colle con oltre 500 atleti : Per il secondo anno consecutivo, torna a Colle di Val d'Elsa una competizione nazionale di scherma, ovvero il Grand Prix Kinder + Sport di Fioretto a squadre Under 14, organizzato dal Club Scherma Val d'Elsa A.S.D. L'appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 marzi nel PalaFrancioli. La scelta della città non è casuale. Colle ...

Spezia Calcio : la Nazionale Under 23 nigeriana convoca Okereke : La Spezia - La Nazionale U23 nigeriana ha ufficialmente convocato David Okereke per il 18 marzo. Il giocatore, chiamato a partecipare alle qualificazioni per la Coppa D'Africa, non salterà la gara con ...