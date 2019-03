Fridaysforfuture | l' occasione da non perdere

huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) In un passaggio del discorso di Greta Thunberg alla Cop 24 del 17 dicembre 2018 si legge:"La nostra biosfera viene sacrificata per far sì che le persone ricche in Paesi come il mio possano vivere nel lusso. Molti soffrono per garantire a pochi di vivere nel lusso".In un passaggio della Laudato si, papa Francesco scrive:"I cambiamenti climatici danno origine a migrazioni di animali e vegetali che non sempre possono adattarsi, e questo a sua volta intacca le risorse produttive dei più poveri, i qua­li pure si vedono obbligati a migrare con grande incertezza sul futuro della loro vita e dei loro fi­gli. È tragico l'aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle conven­zioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.