F1 Red Bull | Verstappen | «Alcune cose da migliorare»

Australia : Mercedes davanti alle Red Bull nelle FP2. Ferrari 5° e 9° : Dopo il vantaggio di Lewis Hamilton su Sebastian Vettel nelle prime libere del GP d'Australia di soli 0.036s, la Mercedes ha portato a 0.8s il gap sul più diretto avversario nelle seconde libere, il pilota della Red Bull Max Verstappen, ma al secondo posto si è piazzato il compagno di squadra Valtteri Bottas. La seconda

Pagelle Red Bull Salisburgo-Napoli 3-1 : gli azzurri perdono con i gol dei panchinari - ma accedono ai quarti : Il Napoli si fa sorprendere dal Red Bull Salisburgo, che si dimostra sempre ostico alla Red Bull Arena: dopo il vantaggio di Arek Milik, c'è stata la risposta di Dabbur, che prende un palo nel secondo tempo, come Ruiz per gli azzurri. Dei subentrati Gulbrandsen e Leitgeb i gol della speranza: Ancelotti passa nonostante le assenze ma riuscirà ad avanzare? Intanto, ecco i migliori e peggiori della gara degli ottavi di finale di ritorno di

Da maggio il Red Bull Neymar Jr's Five : ROMA, 14 MAR - Torna il Red Bull Neymar Jr's Five, il torneo di calcio a 5 che porta il nome della stella brasiliana. Dieci le tappe in Italia dell'evento mondiale che regalerà il sogno di incontrare ...

Max Verstappen : padre - madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull : Max Verstappen: padre, madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull Chi è Max Verstappen Il giovane pilota Max Emilian Verstappen correrà anche quest’anno con il team Red Bull. Il giovane pilota ventunenne si appresta a correre per il quinto anno consecutivo in Formula 1. Max Verstappen: carriera Il pilota olandese Verstappen è nato però in Belgio, nella cittadina di Hasselt il 30 settembre del 1997. Come praticamente tutti i ...

F1 - Christian Horner fiducioso in vista del Mondiale 2019 : “Con Honda la Red Bull se la gioca su ogni pista” : Il giorno dell’esordio del Mondiale 2019 di Formula Uno si avvicina sempre di più. Sul tracciato di Melbourne (Australia) sono tante le attese e le aspettative degli appassionati sul remake del duello tra la Ferrari e la Mercedes. I test che si sono tenuti a Barcellona (Spagna) hanno dato queste indicazioni e all’Albert Park tutti sono pronti a prendere nota dei tempi delle due grandi rivali. Desiderosa di inserirsi nella lotta ...

Lozano - gol da centrocampo in Santos Laguna-New York Red Bulls. VIDEO : Se Cristiano Ronaldo ha incantato l'Europa con la sua tripletta, dall'altra parte del mondo ci ha pensato Brian Lozano a prendersi la scena. L'ala offensiva del Santos Laguna ha lasciato il segno con una doppietta nel 4-2 rifilato ai New York Red Bulls in Concacaf Champions League, ma ...

F1 - Mondiale 2019 : la griglia di partenza nella lotta al titolo. Favorite Mercedes e Ferrari - Red Bull terzo incomodo : E dopo la lunga pausa, finalmente si ricomincia. All’Albert Park di Melbourne (Australia) andrà in scena il primo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno e le attese dei tifosi sono tante relativamente ad un’annata nella quale si preannunciano grandi confronti tra i top team. Il 17 marzo è la data del primo round e da quel momento un percorso di 21 GP, lastricato di prove difficili per scuderie e piloti. Il quadro della ...

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La Red Bull : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : ASTON MARTIN RED Bull RACING piloti: Max Verstappen, nato a Hasselt (Belgio) ma olandese di passaporto, il 30 settembre 1997. Gran Premi disputati: 81. Gran Premi vinti: 5. Podi totali: 22. punti conquistati: 670. Giri veloci in gara: 4. Il pilota olandese è pronto a puntare finalmente al titolo iridato? Per il talento e le qualità che ha a disposizione la risposta è affermativa, ma la nuova vettura sarà in grado di sospingerlo fino ad Abu ...

F1 - Horner mette in guarda Liberty Media : “la Red Bull è pronta a lasciare il circus se…” : Il team principal della Red Bull ha annunciato che la scuderia di Woking potrebbe lasciare la Formula 1 dopo il 2020 La nuova stagione di Formula 1 è ormai alle porte, la Red Bull però guarda già al futuro. Il Patto della Concordia scadrà nel 2020, dopodiché tutte le scuderie si aspettano un regolamento rivoluzionato che livelli i valori in pista. LaPresse/EXPA In caso contrario, Chris Horner ha minacciato l’eventuale addio della Red ...

Per adesso la Red Bull ha messo le ali : Ode all’Europa League Finalmente è giovedì e possiamo di nuovo dedicarci alle competizioni serie. L’Europa League, quest’anno, con Carletto nostro, ha un sapore diverso e suscita molto più interesse della farlocca Serie A. Stavolta vogliamo andare avanti e giocarcela fino alla fine e, con questa squadra e questo allenatore, possiamo pure provare a sognare. Certo giochiamo con un avversario tostarello, l’anno scorso mi pare che ...

Tuffi : il 2/6 a Polignano gara Red Bull : ANSA, - Polignano A MARE, BARI,, 7 MAR - Il 2 giugno Polignano a Mare ospiterà il Red Bull Cliff Diving World Series, la competizione di Tuffi da grandi altezze. L'evento sportivo, supportato da Red ...

I sogni di Newey - tra Red Bull e Aston Martin Valkyrie : Il boss della Red Bull Christian Horner è convinto che Adrian Newey sia stato ispirato dall'arrivo della Honda nel 2019. Dopo essere scivolato dietro a Mercedes e Ferrari nell'era turbo ibrida, il passaggio allo status effettivo con i motori Honda secondo i vertici aumenterà le chance di battere i due maggiori rivali nelle prossime stagioni.