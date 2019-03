Climatestrike | “Non ci fermerete dandoci dei moralisti e addossandoci colpe che non

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) ‘Non abbiamo più pazienza per la vostra indifferenza. Un futuro lo vogliamo e per questo noi lottiamo’: erano tanti, tantissimi a scandire questo coro. ‘Rivoltiamoci adesso, non nella tomba’ era scritto su tante magliette. Le voci di migliaia (in 4000, studenti delle scuole elementari, medie, di licei e istituti superiori solo a Frascati) si sono unite ad altre centinaia di giornalisti Nell’erba della Siringa presenti al grande corteo di Perugia, a una delegazione della redazione a Roma, all’intera scuola di Bovino, di Castelluccio dei Sauri e Panni, ai corrispondenti a Lione, a Milano, a Genova, alla redazione di Assemini a Cagliari, ai ragazzi dell’Erodoto con cori e canti in piazza a Corigliano Calabro, a i piccolini della primaria di Greve in Chianti a guidare il corteo gNe insieme al sindaco e alle maestre avendo a fianco i nonni… ...

