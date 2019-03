Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 | la graduatoria generale e le

oasport

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ladeldi sci/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terzadi Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara intenzione di andare, sin da ora, a sbriciolare ogni record a livello di Circo Bianco, e la sua polivalenza sembra costringere le avversarie a fare solamente da spettatrici. Le avversarie sono numerose, dalle svizzere Wendy Holdener a Michelle Gisin, passando per la slovacca Petra Vhlova e la norvegese Ragnhild Mowinckel, con la nostra Federica Brignone che proverà ad essere competitiva su diversi fronti. In questa annata sono previste 21 tappe per 39 ...

