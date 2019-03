Caso Ruby | morta la testimone E la procura apre un' inchiesta

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Una tragedia fa irruzione nel complesso scenario del "", la serie di processi scaturita dall"indagine sulle serate nella residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore. Oggi iltore della Repubblica di Milano Francesco Greco ha convocato la stampa per annunciare la morte di Imane Fadil, modella, una delle partecipanti alle feste che avevano scelto di collaborare con l"indagine del pm Ilda Boccassini. La Fadil èil 1 marzo nella clinica Humanitas di Rozzano dove era ricoverata da alcuni giorni. Mentre combatteva invano per sopravvivere, Fadil ha dichiarato di essere stata avvelenata, ma Greco non dice se abbia anche indicato gli autori o i sospetti autori dell"avvelenamento. Di certo c"è che secondo iltore la cartella clinica sequestrata all"Humanitas presenta delle "anomalie". Da qui la decisione di aprire un fascicolo a carico di ignoti per omicidio.La Fadil ...

