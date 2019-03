Alla Svizzera la gara a squadre

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : la Svizzera vince il Team Event - Italia eliminata dAlla Germania ai quarti : La Svizzera prosegue nel suo trend positivo nella specialità e, dopo le Olimpiadi di PyeongChang 2018 e i Mondiali di Are 2019, vince anche il Team Event delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino di Soldeu (Andorra). La gara che si disputa con un tabellone tennistico prevede sfide in parallelo quattro contro quattro (con due atleti uomini e due donne) che portano fino alla finale. Gli elvetici (Aline Danioth, Ramon Zenhaeusern, Wendy ...

Edmond de Rothschild : la banca svizzera dice addio Alla Borsa : La storia dei Rothschild Il ramo svizzero della dinastia dei banchieri Rothschild, un tempo una delle famiglie più ricche del mondo, fu creato dal barone Edmond de Rothschild , i cui genitori ...

Polizia militare svizzera esaminata dAlla Polonia : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : Sara Errani eliminata nell’ultimo turno delle qualificazioni dAlla Svizzera Stefanie Voegele : Sara Errani non riesce a centrare l’ingresso nel tabellone principale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: l’azzurra è sconfitta nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni dalla svizzera Stefanie Voegele che si impone per 6-2 7-6 (4) in cento minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra parte male e perde due volte il servizio nel secondo e nel quarto gioco, ma almeno vince un game in risposta: sotto 1-4 ma con ...

Sci Alpino – Universiadi di Krasnoyarsk - Alla Svizzera il primo oro della competizione : alla Svizzera il primo oro alle Universiadi di Krasnoyarsk: Zippert vince il superG, Andreis 22simo. Smaldore 23ª tra le donne Va alla Svizzera la prima medaglia d’oro delle Universiadi che si sono aperte a Krasnoyarsk, in Russia. Lukas Zippert si è imposto nel supergigante maschile con il tempo di 57″04 davanti al ceco Tomas Klinsky, in ritardo di 20 centesimi, bronzo all’altro elvetico Yannick Chabloz a 29 centesimi. Di ...

Internet - dAlla Svizzera un progetto per tenere la rete al sicuro : Navigazione in Internet (Getty images) Pisa – A trent’anni dallo sviluppo del protocollo http (hypertext transfer protocol), avviato da Tim Berners-Lee al Cern di Ginevra, dalla Svizzera arriva un progetto per rendere Internet più sicuro. Tracciando e indirizzando il traffico dei pacchetti dati. È questa, in sintesi, l’idea che David Basin, docente del Politecnico di Zurigo, ha presentato a Itasec, la conferenza italiana sulla ...

Francia - multa record da 3 - 7 miliardi Alla banca svizzera Ubs : “Aiutò i clienti a evadere il fisco” : Un tribunale francese ha comminato una multa da 3,7 miliardi di euro alla banca svizzera Ubs per aver aiutato i clienti a evadere il fisco. In particolare, Ubs è accusata di aver consentito a facoltosi clienti francesi di nascondere fondi in conti svizzeri non dichiarati e di aver fornito servizi bancari per riciclarne i proventi. Il processo è stato aperto lo scorso autunno dopo sette anni di indagini, avviate quando diversi ex dipendenti si ...

Svizzera - morto uno degli sciatori travolti dAlla valanga. Gli amici sulla pista filmano la slavina : il boato poi la fuga : E’ morta una delle persone che erano rimaste ferite a causa della valanga caduta sulle piste da sci a Crans-Montana, in Svizzera. Lo ha fatto sapere la polizia del canton Vallese, spiegando che si tratta dello sciatore che era rimasto gravemente ferito, un francese di 34 anni. Le ricerche sono nel frattempo state interrotte, mentre non risultano dispersi o altre vittime. Un video, realizzato da uno sciatore che si trovava sulla pista, ha filmato ...

Svizzera - valanga a Crans-Montana : diverse persone travolte dAlla neve - : successo intorno alle 14.45, nel settore della pista Plaine-Morte che arriva a circa 3 mila metri di altezza. Soccorsi in azione sul posto. Potrebbero essere rimaste coinvolte tra le 10 e le 20 ...

"Sulla Tav prendete esempio dAlla Svizzera" : Livio Ambrogio guida un'azienda di traporti internazionali: spiega perché i tunnel hanno un successo straordinario. E perché usare il Frejus non ha più senso

Svizzera - multò uomo che urlava "Allauh akbar". La Procura : "Non è discriminazione" : Cade l'accusa di discriminazione razziale per una poliziotta Svizzera che a Sciaffusa, lo scorso gennaio , aveva multato un giovane dopo averlo sentito pronunciare ' Allahu akbar ', la formula araba ...

Curling - Mondiali juniores 2019 : Italia sconfitta dAlla Svizzera - secondo ko per gli azzurrini : Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia ai Mondiali juniores di Curling che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurri, che erano stati battuti dalla Nuova Zelanda all’esordio, si sono dovuti arrendere contro la Svizzera per 7-6 al termine di un incontro particolarmente combattuto. Luca Rizzolli, Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi si erano trovati sotto per 5-2 a metà partita (micidiali i tre ...

Corruzione - monsignor Scarano condannato : “Provò a fare rientrare 20 milioni di euro dAlla Svizzera su un jet” : Tre anni di reclusione per avere tentato di far rientrare dalla Svizzera con un jet privato circa 20 milioni di euro. È questa la decisione della terza Corte d’appello di Roma, che ha condannato monsignor Nunzio Scarano, accusato di Corruzione e calunnia. Nell’ambito della stessa vicenda, i giudici hanno invece confermato la condanna a un anno e 8 mesi di reclusione in primo grado per l’ex agente dell’Aisi, Giovanni Maria Zito e per il broker ...

Mondiali sci 2019 - Team Event : bronzo per l'Italia. Oro Alla Svizzera davanti all'Austria : bronzo per l'Italia nella gara a squadre per nazioni ai Mondiali di sci di Are. L'Italia - che si è affidata soprattutto ai giovani con Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Lara della Mea e Irene Curtoni -...