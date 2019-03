Via della Seta | Mediterraneo sempre più strategico per la Cina

ilfogliettone

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il Porto del Pireo in poco tempo è diventato uno dei più affollati del. Grazie alla proprietà cinese ha triplicato i volumi di container in appena sei anni. Colossi come Hewlett & Packard, Sony e Hyundai hanno scelto lo scalo ellenico come prima destinazione per raggiungere l'Europa. Il Pireo parla cinese, la China Ocean Shipping Company (Cosco) lo ha acquistato all'inizio del 2016 (il 67%) staccando un assegno di 368,5 milioni di euro e un piano di investimenti di 350 milioni in 10 anni.Il porto del Pireo è finito nelle braccia dei cinesi con la benedizione delle istituzioni europee. Anzi. Atene è stata obbligata a vendere pezzi del proprio sistema infrastrutturale per rispettare il piano di salvataggio. Per le autorità di Pechino l'acquisizione del Pireo rappresenta una mossa di fondamentale importanza strategica, oltre che simbolica, per realizzare un hub nel ...

ManlioDS : L’MoU sulla Nuova Via della Seta vede la collaborazione piena tra svariate istituzioni e totale sinergia tra #MISE… - Montecitorio : Favorevoli 456, nessun contrario. La Camera approva in via definitiva l'istituzione della Rete nazionale dei regist… - fattoquotidiano : Via della Seta, Mattarella: “Intesa molto meno pregnante di altri accordi presi da Ue, 5G non è nel memorandum” -