SPAL - Roma | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

SPAL-Roma - Ranieri : “Due titolari in dubbio. Schick e Dzeko insieme…” : Il suo esordio, seppur non brillantissimo, ha portato in dote una preziosa vittoria. Preziosa perché si veniva da una settimana travagliata, con l’eliminazione in Champions, l’esonero dell’allenatore e la rescissione col ds. Non era facile ripartire, ma la Roma spera di aver ritrovato la tranquillità con l’arrivo di Ranieri e il successo di lunedì scorso. Ora, l’anticipo in casa della Spal. Ha parlato di ...

Ranieri - contro SPAL voglio Roma attenta : ANSA, - Roma, 14 MAR - "Ho visto la partita d'andata, e anche altre gare che la Spal ha giocato. Sono molto abili nella costruzione del gioco a trovare sempre la soluzione per prenderti in velocità. ...

Ranieri - contro SPAL voglio Roma attenta : ANSA, - Roma, 14 MAR - "Ho visto la partita d'andata, e anche altre gare che la Spal ha giocato. Sono molto abili nella costruzione del gioco a trovare sempre la soluzione per prenderti in velocità. ...

Ranieri : "Contro la SPAL voglio una Roma attenta" : 'Ho visto la partita d'andata, e anche altre gare che la Spal ha giocato. Sono molto abili nella costruzione del gioco a trovare sempre la soluzione per prenderti in velocità. Cercheremo quindi di ...

SPAL-Roma - conferenza Ranieri : “In dubbio Zaniolo e Kolarov” : SPAL ROMA conferenza Ranieri – Dopo il debutto nel match di lunedì con l’Empoli, e qualche allenamento in più nella gambe, e soprattutto sulla testa, dei calciatori giallorossi è già tempo di tornare in campo. Sabato la Roma di Ranieri è attesa al Paolo Mazza di Ferrara per un delicato match: Spal-Roma. Gli estensi in […] L'articolo Spal-Roma, conferenza Ranieri: “In dubbio Zaniolo e Kolarov” proviene da Serie A ...

Roma - quanti acciacchi per Ranieri : “Kolarov e Zaniolo in dubbio per la SPAL” : Aleksandar Kolarov e Nicolò Zaniolo non si sono allenati in gruppo con la Roma e dunque rischiano di saltare la gara contro la Spal Aleksandar Kolarov e Nicolò Zaniolo sono in dubbio per il match della Roma sul campo della Spal. La conferma arriva dal tecnico dei giallorossi, Claudio Ranieri, a due giorni dalla trasferta di campionato. “Devo valutare bene tutto tra oggi e domani, Kolarov e Zaniolo ad oggi non si sono ancora allenati ...

SPAL-Roma del 16 marzo andrà in onda su Sky Sport 251 : La partita Spal-Roma si giocherà sabato 16 marzo alle ore 18:00, visibile sul canale 202 di Sky e su Sky Sport 251. Chi ama la modalità streaming potrà servirsi di Sky Go. La Roma del nuovo corso di mister Ranieri ha vinto con grande sofferenza contro l'Empoli all'Olimpico per 2-1, con gol decisivo di un uomo su cui Ranieri conta molto: il ceco Patrick Schick. Se la vittoria con l'Empoli ha ridato fiducia all'ambiente, sarà fondamentale battere ...

Calcio : serie A. Inter batte SPAL - Torino e Atalanta agganciano Roma : Il Milan chiama, l'Inter risponde. Prosegue a distanza il derby della Madonnina per il terzo posto: i rossoneri piegano il Chievo, i nerazzurri domano

Serie A - programmazione tv 27ª giornata : Chievo-Milan su Dazn - Roma-SPAL su Sky : Torna immancabile, come ogni week-end, l'appuntamento con il massimo campionato di calcio italiano, la Serie A. Questa settimana, infatti, si disputerà la ventisettesima giornata che avrà fra i suoi match-clou le partite Sassuolo-Napoli e Fiorentina-Lazio. Le partite della ventisettesima giornata Il fine settimana calcistico degli italiani inizierà sabato pomeriggio alle 18.00 in punto con il match del Tardini dove il Parma di Roberto D'Aversa ...

Serie A Roma - problema muscolare per Manolas. Salta Empoli e SPAL : Roma - Il nuovo tecnico della Roma, Claudio Ranieri , dovrà affrontare le prime partite della propria gestione senza Kostas Manolas . Il difensore greco, infatti, si è fermato a motivo di un problema ...

Lazio-Roma e Napoli-Juventus - emozioni forti in Serie A : spettacolo in campo e sugli SPALti - è un turno da brividi [L’ANALISI] : Prende il via la 26^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, si preannuncia una giornata scoppiettante con tante partite bellissime per le zone altissime della classifica. Il turno prende il via con la partita tra Cagliari ed Inter, la squadra di Maran è alla ricerca di punti per la salvezza e punta sulla spinta del proprio pubblico per conquistare un risultato ...

Totti vs SPALletti/ Video Roma : Tiki Taka - polemica Dotto-Liguori su capitano e allenatore : Totti vs Spalletti, Video Roma: polemica tra Giancarlo Dotto e Paolo Liguori a Tiki Taka, al centro del contendere il mancato utilizzo del capitano giallorosso nella sfida contro il Milan

SPALletti - corsi e ricorsi storici : all'Inter come alla Roma - CdS - : Il secondo anno di Spalletti all'Inter sembra così simile all'ultimo anno del tecnico toscano alla Roma. E' questo il parallelo che traccia l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Nell'ultimo anno in giallorosso però le tensioni iniziarono già durante il ritiro. Tutta colpa delle parole di James Pallotta, presidente della Roma, che disse di aver rinnovato il contratto a ...

SPALletti - ricordi Gervinho? A Roma durò 13 giorni - ora è l'incubo dell'Inter : E al quattordicesimo giorno Gervinho se ne andò in Cina. Non prima di aver conosciuto da vicino Luciano Spalletti: sì, perché il pericolo numero uno della partita di domani a Parma, l'uomo intorno al ...