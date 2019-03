Sci | Brignone 3 a in superG Soldeu

DIRETTA SUPER-G SOLDEU/ Ha vinto Rebensburg - Federica Brignone è terza! - CdM Sci - : DIRETTA SUPER-G SOLDEU: ha vinto Rebensburg, Federica Brignone terza nella finale della Coppa del mondo di sci femminile ad Andorra, 14 marzo,.

Sci alpino - la soddisfazione di Brignone dopo il superG di Soldeu : “ho provato ad andare a tutta” : Le sensazioni delle azzurre dopo il superG andato in scena oggi a Soldeu, vinto dalla tedesca Rebensburg Viktoria Rebensburg ha vinto l’ultimo superG della stagione di coppa del mondo a Soldeu. La tedesca si è imposta con il tempo di 1’23”91, precedendo di 15 centesimi l’austriaca Tamara Tippler. Sul podio anche l’azzurra Federica Brignone, giunta terza a 34 centesimi dalla vincitrice. Tra le italiane hanno ...

Sci - Federica Brignone terza nel SuperG di Andorra : ROMA - Ad Andorra vanno in scena le finali della Coppa del Mondo di sci . Nell'ultima gara di SuperG arriva il podio per l'Italia: Federica Brignone chiude al terzo posto , dietro alla vincitrice ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è sesta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - la tedesca Rebensburg si prende il superG di Soldeu : ottimo terzo posto per Federica Brignone : Si chiude con la vittoria della sciatrice tedesca il superG di Soldeu, dietro di lei Tippler e Brignone. La Coppa di Specialità va alla Shiffrin, oggi quarta al traguardo Vitktoria Rebensburg vince il superG femminile di Soldeu, centrando così la diciassettesima vittoria in carriera. Una prestazione solida quella della sciatrice tedesca, capace di balzare al comando della classifica nonostante il quindicesimo posto della start list. Niente ...

Sci alpino - tutto pronto per il superG femminile di Soldeu : Goggia e Brignone guidano il gruppo azzurro : Scatta il superG a Soldeu con cinque azzurre al via: caccia al podio per Brignone, Fanchini, Goggia, Marsaglia e Curtoni Nuovo assalto al podio per le italiane della velocità. A Soldeu va in scena l’ultimo superG della stagione con cinque azzurre al via su venti atlete che scenderanno in pista: la prima a partire sarà Federica Brignone con il numero 3, poi subito dopo tocca a Nadia Fanchini, mentre Sofia Goggia sarà la dodicesima al ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Prova discreta - domani darò il meglio”; Federica Brignone : “Ho tanta voglia di far bene” : Stephanie Venier ha vinto la seconda prova della discesa femminile di Soldeu, valida per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. L’austriaca si è imposta con il tempo di 1’31”48, precedendo ben due azzurre. Infatti al secondo e terzo posto si sono classificate Nadia Fanchini e Sofia Goggia, staccate rispettivamente di 25 e 77 centesimi, quest’ultima in grande evidenza nella giornata di ieri mentre oggi si è potuta ...

Sci alpino - miglior tempo di Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Soldeu : quarta la Brignone : Goggia sfreccia subito nella prima prova di discesa femminile a Soldeu. Bene anche Brignone, quarta Sofia Goggia ha realizzato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa femminile delle finali di Coppa del mondo ad Andorra. La campionessa olimpica di specialità ha concluso con il tempo di 1’32″65 e precede di 69 centesimi Tina Weirather e Michaela Wenig, seconde a pari merito. Molto bene anche Federica ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : gli italiani qualificati alle Finali. Dominik Paris per il trionfo in superG - ci sono Goggia e Brignone : Le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino si disputeranno a Soldeu (Andorra) dal 13 al 17 marzo, la massima competizione itinerante giunge a conclusione e nella lunga settimana sui Pirenei verranno ufficialmente assegnate le varie Sfere di Cristallo. Ricordiamo che a ogni gara possono partecipare: i primi 25 della classifica di specialità, gli atleti che hanno superato i 500 punti in classifica generale e i Campioni del Mondo ...