Scatole nere del Boeing 737 Max della Ethiopian Airlines inviate a Parigi per indagini

Aereo caduto in Etiopia : le Scatole nere del Boeing saranno inviate in Francia : Le scatole nere del Boeing 737 MAX precipitato il fine settimana scorso in Etiopia saranno inviate in Francia. Lo ha reso noto la Bea, Bureau d’Enquetes et d’Analyses pour la se’curite’ de l’aviation civile, l’agenzia governativa francese, che indaga ed emette raccomandazioni di sicurezza in merito agli incidenti aerei. La Bea e’ anche l’organo competente per gli incidenti aerei che avvengono in ...

Germania : no analisi Scatole nere Boeing : 21.23 L'Etiopia ha scelto di affidare alla Germania le scatole nere del Boeing 737Max, precipitato domenica. Ma l'ente federale tedesco per gli incidenti aerei respinge la richiesta: non ha il software necessario ad analizzarle. Lo ha annunciato un portavoce. I due registratori di volo sono stati danneggiati nello schianto e l'estrazione dei dati appare complessa. L' Etiopia aveva comunicato di volerli inviare in Europa perché non ha la ...

Ethiopian - Scatole nere in Europa : ANSA, - ADDIS ABEBA, 13 MAR - Ethiopian Airlines conferma che le scatole nere dell'aereo precipitato domenica verranno inviate in Europa. Il portavoce della compagnia Asrat Begashaw non ha precisato ...

Aereo caduto : ritrovate le Scatole nere. Boeing sotto accusa. Farnesina : presto rimpatrio delle salme : Tra le cause del disastro si sospetta il particolare software in dotazione per le analogie con la tragedia del 29 ottobre scorso al largo di Giacarta. Cina e Indonesia hanno fermato i voli dei 737 Max

Disastro aereo in Etiopia - ritrovate le Scatole nere : Sarà solo l' analisi della scatola nera a chiarire i motivi del Disastro aereo di Addis Abeba , costato la vita a 157 persone. L' Ethiopian Airlines ha confermato il ritrovamento delle due scatole ...

Tre Paesi fermano il Boeing 737 Max | In Europa 12 compagnie ne usano 55 | Trovate le Scatole nere - una danneggiata : Recuperata dal luogo dello schianto la scatola nera del Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines precipitato ieri, disastro aereo costato la vita a 157 persone, otto delle quali di nazionalità italiana.

