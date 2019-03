Qualcuno compra le case in vendita a 1 euro?

agi

(Di giovedì 14 marzo 2019) L'Italia è ricca di piccoli, bellissimi borghi che si stanno spopolando. Limpidi laghi, prati color smeraldo, piazze salotto e chiese antiche non bastano a frenare un flusso in uscita causato soprattutto dalla mancanza di lavoro. E cosi, da qualche tempo, è partita un'iniziativa che prevede ladiabbandonate, in cattivo stato e da ristrutturare, a solo 1La speranza è quella di rilanciare l'economia locale con i lavori di ristrutturazione, rimettere in sesto il paese, ma soprattutto ripopolarlo. Sono diversi gli abitati che hanno aderito al progetto. Ad alcuni di loro si è anche interessata la stampa estera. Ma sta andando? Come funziona e, alla fine, è davvero efficace?Come funziona Le- si legge sul sito “a 1” - sono di proprietà di privati che vogliono disfarsene spesso per non pagare tasse e balzelli. Parliamo di immobili fatiscenti o ...

gvccisoul : RT @xxcvltation: poi spiegatemi perché quando vedete qualcuno con molti likes su instagram automaticamente significa che li compra cos’è?… - dipralb : @AlexanderNevs19 @fabbricainter @JulianRoss79 Quoto. Era ora che qualcuno lo dicesse: il direttore sportivo compra… - tlk89 : @FrancescoRe2OO Ma perché qualcuno si compra la maglia di quello? Mah... -