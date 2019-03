Pesticidi utilizzati in Pianura Padana rilevati in alta quota | a rischio gli insetti dei

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019)ine rinvenuti inalcuniper l’agricoltura possono minacciare le larve didei torrenti glaciali alpini. È quanto sostiene lo studio dell’Università di Milano-Bicocca “Analisi spazio-temporale e caratterizzazione deldiin acque di fusione dei ghiacciai alpini” (https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.02.067), pubblicato sulla rivista Enviromental Pollution.La ricerca, volta a investigare la presenza nei ghiacciai Alpini di una selezione dilargamente usati in, è stata realizzata dal gruppo di ecotossicologia di Milano-Bicocca, coordinato da Sara Villa, ricercatrice in ecologia, in collaborazione con il gruppo di glaciologia, guidato da Valter Maggi, docente di geografia fisica e geomorfologia del dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Ateneo.Grazie all’analisi di ...

