Padre e figlio uccisi allo Zen a Palermo

Palermo - sparatoria al quartiere Zen : uccisi Padre e figlio : sparatoria al quartiere Zen di Palermo. Due le vittime: si tratta di Antonio Lupo, di 53 anni, e suo figlio Giacomo, di 18. I due sono stati uccisi a colpi di pistola. Soccorsi e trasportati d'urgenza in ospedale, sono morti poco dopo il loro arrivo al pronto soccorso.Continua a leggere

Voto basso al figlio - Padre sferra pugno alla prof : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - Mette un Voto basso all'alunno e all'uscita della scuola l'insegnante viene raggiunta dal padre del bambino che le sferra un pugno in faccia. E' accaduto oggi all'ingresso della succursale della direzione didattica Saverio Cavallari di corso dei Mille a Palermo. Come r

Padova - famiglia intossicata dal monossido : morto Padre - moglie e figlio 22enne gravi : Un'intera famiglia è rimasta intossicata e un uomo è morto a Piacenza d'Adige (Padova) a causa di una probabile fuga di monossido di carbonio, causato dal malfunzionamento...

Aaron Nielsen : Padre - età e fidanzata. Chi è il figlio di Brigitte : Aaron Nielsen: padre, età e fidanzata. Chi è il figlio di Brigitte Chi è il figlio di Brigitte Nielsen L’Isola dei famosi sta per tornare. La quattordicesima edizione del reality show, condotto da Alessia Marcuzzi in onda su Canale 5, inizierà giovedi 24 gennaio 2019. Tra il cast dei concorrenti scelti per quest’edizione risulta essere presente anche Aaron Nielsen. Quest’anno, tra le presenze di spicco sull’Isola – che si conferma come uno ...

Hervé Barmasse - di Padre in figlio : «Uno che nasce ai piedi del Cervino ha solo due strade: scendere o salire. Chi sale, sarà montanaro come i suoi simili; chi scende è per alcuni un valligiano, per altri un disertore». Hervé Barmasse è dovuto scendere varie volte per capire che anche lui sarebbe tornato sempre lassù, a salire il Cervino della vita. È sceso spesso, nelle estati da bimbo, a quella pianura avventurosa dei nonni materni della val Chiusella. D’inverno invece la ...

Paola Caruso in lacrime dopo la nascita del figlio : “Il brutto del parto è stato suo Padre” : Alle telecamere di Domenica Live la soubrette ha raccontato di aver comunicato al padre del figlio l'imminente nascita e di...

Domenica Live - Paola Caruso in lacrime dopo il parto : 'Cosa ha fatto il Padre di mio figlio' : e ha finalmente potuto abbracciare lo scricciolo che ha portato in grembo per 9 mesi, poi di corsa in tv a per raccontare cosa avrebbe fatto il padre di suo figlio poco prima del parto. L'ex compagno ...

Udine - esplosione in un appartamento : feriti Padre - madre e figlio di sei anni : A Cervignano del Friuli: lo scoppio provocato probabilmente da una bombola del gas. Più in gravi condizioni la donna, trasportata a Trieste con ustioni

Udine - esplosione in casa a Cervignano del Friuli : Padre - madre e figlio di 6 anni feriti gravemente : Tre persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un’esplosione verificatasi intorno alle 7 di lunedì mattina in un appartamento di quattro piani a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Si tratta di tre componenti di una famiglia: padre, madre e figlio di 6 anni, come riportano i quotidiani locali. Ancora non si conosce l’origine dell’esplosione: l’ipotesi più probabile è che si sia verificata una fuga di gas, ...

Aereo Etiopia : figlio Tusa - 'mio Padre era la persona più forte mai conosciuta' : Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - "Mio padre, e sono in tanti a dirlo, era la persona più forte che io abbia mai conosciuto nella mia vita, la persona più determinata e convinta di quello che faceva". A parlare è Andrea Tusa, il figlio di Sebastiano Tusa, l'arcehologo di fama mondiale morto ieri nel di