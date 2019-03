Migranti | Frontex | in Italia calo record di richieste di asil | meno 61% nel 2018

Migranti - Frontex : a Febbraio arrivi al minimo da 9 anni : Migranti, mai così pochi arrivi come nel mese di Febbraio di quest'anno. Lo dice Frontex: gli arrivi di Migranti irregolari in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale non sono...

Migranti - gli arrivi in Italia dal Mediterraneo ai minimi dal 2012. Il rapporto Frontex : Nel 2018 sono stati 23mila, l'80 per cento in meno rispetto all'anno precedente. Cresce la pressione sulle coste spagnole e greche. L'allerta per la crisi siriana che potrebbe creare un esodo massiccio

