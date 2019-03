Legò in aula mani e piedi al compagno disabile | giudici graziano il bullo

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019)al, lo sollevò in aria con la sedia minacciandolo di buttarlo giù dalla finestra, per poi lasciarlo cadere rovinosamente a terra. Il tutto, per giunta, condito da insulti di ogni tipo e lancio di oggetti contro di lui: la vittima ne era uscita con contusioni guaribili in una settimana.Ilresponsabile di questi soprusi - andati avanti per circa un anno in un liceo de L'Aquila - è stato però graziato dai.Già, perché il processo a suo carico, come riporta Il Messaggero, si è chiuso con la riforma della condanna per l'imputato, un ragazzo di 20 anni, ripetente.In primo grado lo studente-era stato condannato a tre anni di reclusione, dunque la corte d'Appello aveva ridotto sensibilmente la pena a ad un anno e quattro mesi: ora, come detto, il perdono giudiziale che estingue il reato. Insomma, una vera e propria beffa.