Inter | assalto all' Eintracht con Keita

Inter - duello con il Milan per Milinkovic-Savic : in estate potrebbe esserci l'assalto : Inter e Milan saranno sicuramente due delle società protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Entrambe potrebbero qualificarsi in Champions League visto che, al momento, sono rispettivamente quarta e terza in classifica e avrebbero gli introiti necessari per rinforzare notevolmente gli organici. L'obiettivo principale della società nerazzurra sarà quello di rifondare il centrocampo essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze ...

Inter - possibile futuro all'estero per Icardi : il Real Madrid sarebbe pronto all'assalto : Il futuro di Mauro Icardi sembra essere segnato e a fine anno dovrebbe lasciare l'Inter. Al centravanti argentino è stata tolta la fascia di capitano poco più di due settimane fa, venendo affidata a Samir Handanovic, ma il caso non sembra voler rientrare. Ieri, anzi, c'è stato un nuovo capitolo con un botta e risposta tra Luciano Spalletti e l'attaccante nerazzurro. Il tecnico in conferenza stampa ha dichiarato di non voler parlare più della ...

Inter - Icardi vorrebbe restare in Italia : in estate sarebbe pronto l'assalto del Napoli : Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere ancora in Italia, ma non all'Inter nella prossima stagione. Il centravanti argentino ha espresso la propria volontà in questi giorni e non sembra voler fare un passo indietro. Il centravanti argentino continua ad essere indisponibile per una infiammazione al ginocchio destro e, dopo aver saltato le sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina e le due di Europa League contro il Rapid Vienna, molto ...

Inter - il Manchester United pensa a Skriniar : in estate potrebbe esserci l'assalto : Anche quest'anno uno dei migliori elementi della rosa dell'Inter e, soprattutto, più affidabili, è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Il giocatore è stato acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per 15 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato anche questo 15 milioni. Inizialmente c'era qualche perplessità sul costo dell'operazione, anche perché sembrava che i nerazzurri potessero acquistare un altro ...

Inter - il Napoli avrebbe chiamato Icardi : possibile assalto la prossima estate : La querelle Mauro Icardi in casa Inter non sembra avere fine. L'ultimo capitolo nella giornata di ieri, con il centravanti argentino che è stato sottoposto ad accertamenti clinici al ginocchio destro. Il giocatore, infatti, dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano, affidata a Samir Handanovic mercoledì scorso, non si è più allenato con i compagni, facendo solo terapia per un'infiammazione che però – a quanto pare – sarebbe stata già ...

Zaniolo-Juventus - assalto decisivo in estate : Paratici stregato dall’ex Inter : Zaniolo-Juventus – Nicolò Zaniolo resta l’uomo, o meglio, il ragazzo del momento. La doppietta in Champions League contro il Porto gli ha permesso di aumentare la sua visibilità Internazionale ed allo stesso tempo di di far lievatre il suo prezzo. Infatti il suo valore prima era circa 40 milioni, adesso è aumentato. Al momento però […] More

Inter - Perisic a giugno potrebbe dire addio : pronto l'assalto del Tottenham : Un giocatore che potrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è Ivan Perisic. L'esterno croato a gennaio è stato molto vicino all'addio, con l'Arsenal fortemente Interessato a lui. I Gunners sembravano avere anche l'accordo con l'entourage dell'ex Wolfsburg, ma non è arrivato quello con la società nerazzurra. La distanza riguardava la formula del trasferimento. Gli inglesi chiedevano Perisic in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 ...

Inter - Rakitic rompe con il Barcellona : pronto l'assalto a giugno (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. A luglio la società nerazzurra uscirà dal settlement agreement e sarà libera dai paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. Alla luce di ciò ci potrebbero essere grandi investimenti, in particolar modo a centrocampo. E' quello, infatti, il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, sia a livello qualitativo che ...

Inter - la Juventus pensa alla cessione di Dybala : Marotta prepara l'assalto (RUMORS) : Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è quello del fantasista argentino della Juventus, Paulo Dybala. Il giocatore, in questa stagione, ha avuto una pesante involuzione in campionato, soprattutto a livello realizzativo. Quest'anno, infatti, la Joya ha messo a segno due reti, giocando molto lontano dalla porta. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso potrebbe essere arrivata in occasione del match ...

Calciomercato Inter - l’Arsenal all’assalto per Perisic : offerto Ozil come contropartita : Ozil per Perisic, questa la proposta dell’Arsenal per portare a Londra il calciatore dell’Inter non proprio nella sua migliore annata nerazzurra Ozil per Perisic, l’Arsenal le prova tutte per portare a Londra l’esterno croato dell’Inter. I nerazzurri, che sinora avevano rigettato offerte attorno ai 40 milioni da parte dell’Arsenal, adesso devono meditare sulla possibilità di avere in cambio un calciatore ...

Calciomercato Inter : Caccia a Barella - piace Tonali. Pronto l’assalto al croato del Real : Calciomercato Inter, la mission di Steven Zhang è alla luce del sole: puntare al meglio per la prossima stagione, senza badare a spese.LUKA FRONTMANLuka Modric è il frontman delle strategie nerazzurre. Anticipata la concorrenza per l’uruguaiano Godin, Marotta ed Ausilio stanno curando la pratica del croato con grande diplomazia.L’intenzione è di lasciare a Florentino Perez l’iniziativa, ben sapendo che il Pallone d’Oro ha ancora tanta voglia ...

Dopo giorni di indiscrezioni l'Inter esce allo scoperto e va all'assalto di un talento argentino : La Gazzetta dello Sport parla dell'Interesse dell'Inter verso Rodrigo De Paul e spiega come i nerazzurri siano pronti a chiudere la trattativa con l'Udinese, lasciando il calciatore in Friuli fino a giugno. 'Dopo ...