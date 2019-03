Il Napoli si rinnova in difesa | piace il giovane Frare del Cittadella

Napoli - De Laurentiis : 'Giuntoli ha rinnovato - Insigne non è sul mercato' : Spero che nei prossimi 5 anni il mondo del calcio cambi. Nel Napoli decido io, non devo convincere nessuno. In Inghilterra, Francia e Germania è molto diverso. Abbiamo ancora molto da pedalare. ...

De Laurentiis : «Giuntoli ha rinnovato col Napoli. Insigne non è sul mercato» : A Salisburgo Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa in cui ha annunciato il rinnovo del contratto di Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli. Ha rinnovato per altri cinque anni. De Laurentiis ha anche detto che Insigne non è sul mercato. «Cristiano Giuntoli ha rinnovato per cinque anni a partire dal 1° luglio, quindi in totale fanno nove anni». «Insigne non mi risulta che sia sul mercato. Non ha prezzo altrimenti avremmo ...

Il Napoli rinnova con Dimaro : sarà il decimo anno : Accordo per i prossimi tre anni Napoli e Dimaro Folgarida fanno dieci. Il club e la Val di Sole hanno rinnovato il loro accordo e il 2019 sarà il decimo anno di ritiro del Napoli in Trentino. Un rinnovo triennale, quindi si arriverà a dodici anni di permanenza consecutiva. Ecco il comunicato della Val di Sole. “A pochi giorni da San Valentino si rinnova il patto d’amore tra SSC Napoli, la Val di Sole e il Trentino. In questi giorni è stato ...