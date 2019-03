Coldiretti Cuneo | quale sfida per l' agricoltura di fronte al cambiamento climatico

cuneocronaca

(Di giovedì 14 marzo 2019) La prova - una delle tante - che il clima stia cambiando, l'abbiamo sotto gli occhi da mesi: l'inverno che si avvia a conclusione ha fatto registrare caldo e siccità da record. Le alte temperature ...

