Via della seta | Berlusconi | E' un rischio | sfida politica e militare

Via della Seta - Washington avvisa l'Italia : "Stop alle informazioni riservate" | Conte : "Noi trasparenti" : L'amministrazione Trump fa sapere senza mezzi termini di non aver gradito gli accordi commerciali con Pechino e minaccia conseguenze politiche e di intelligence

Nuova Via della seta - Conte : “Nessun rischio colonizzazione da parte della Cina” : Il presidente del Consiglio Conte difende il patto economico-commerciale che dovrebbe essere siglato a giorni con la Cina: "Nessun rischio di colonizzazione. Le ragioni della prudenza sono pienamente condivise all'interno del governo: la tutela della sicurezza nazionale, anche sul piano economico, è un valore fondamentale che intendiamo rafforzare"Continua a leggere

Via della Seta - Conte : 'Accordo con la Cina ci farà crescere' : 'Gli italiani e gli europei hanno vissuto le opportunità e i rischi dell'economia digitale con uno sguardo, direi, strabico - ha spiegato - per anni i nostri riflettori sono stati puntati ...

Cina - Conte : Via della seta - conte intesa per crescere : Premier conte: "L'Italia fisserà con la Cina attraverso un memorandum che, preciso subito, non ha natura di accordo internazionale e non crea vincoli

Via della Seta - ecco perché guardo con favore all’apertura dell’Italia alla Cina : Le “anime belle” del sovranismo diranno, ça va sans dire, che l’Italia dovrebbe essere autonoma e non cedere ai nessi, sempre pericolosi, coi potentati economici stranieri, siano essi la Cina, gli Usa o la Russia. In un mondo ideale, avrebbero pure ragione: se fossimo, ad esempio, nella kallipolis di Platone. Ma la realtà reale e non ideale è un’altra: hic Rhodus, hic salta! Ed è di questa che occorre sobriamente tenere conto. ecco perché, in ...

Via della Seta - il monito di Berlusconi : "Cina? Rischio progetto egemonico" : Silvio Berlusconi sullo scenario internazionale e sulle politica estera ha le idee chiare e mette nel mirino Pechino: 'La Cina ha un progetto egemonico sulla nostra economia, è in atto un'offensiva sul piano commerciale ed economico. La Cina fa intravedere con chiarezza che la sua vuole essere una sfida sul piano politico, e anche militare', ha afferma i ...

Via della Seta - Fondazione Italia-Cina : 'Usa e Ue temono nuova globalizzazione' : Quali sono per le imprese italiane le opportunità offerte dalla nuova via della Seta? 'Una maggiore integrazione con l'economia cinese nelle relazioni commerciali. Gli investimenti cinesi in opere ...

'Via della Seta' - Conte : 'Accordo con la Cina è limpido - nessun rischio di colonizzazione : Il premier italiano difende il patto con Pechino: 'Serve per farci crescere a livello economico ed è compatibile con l'Alleanza Atlantica'. Ma sullo sfondo restano anche le tensioni tra M5s e Lega

Nuova Via della Seta - Conte : 'Scelta economica compatibile con l'Alleanza atlantica' : Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il premier Giuseppe Conte , per cui la Nato 'pilastro fondamentale della nostra politica estera'. 'Non ci sono ragioni ostative per non finalizzare il ...

Via della Seta - Prodi sta con ConteE la sinistra va (ancora) a sbattere : Romano Prodi accoglie con favore l'accordo con la Cina sui porti italiani. "Il nostro ruolo crescerà". E la sinistra, che sul tema Via della Seta non ha visto palla, va ancora a sbattere Segui su affaritaliani.it

Via della Seta - Conte : “Con la Cina collaborazione equilibrata e vantaggiosa. Scelta compatibile con collocazione Nato” : “Operiamo per un futuro di crescita e sviluppo e il memorandum con la Cina offre preziose opportunità per le nostre imprese”. Dopo giorni di tensioni dentro il governo Lega-M5s proprio sull’intesa con Pechino, il premier Giuseppe Conte è intervenuto per difenderne le ragioni e gli interessi. In un’intervista al Corriere della Sera, ha difeso il testo dell’accordo, che, ha dichiarato, “imposta la collaborazione ...

Anche Malta orientata a un accordo con la Cina su Via della Seta : Roma, 13 mar., askanews, - Anche Malta è orientata a unirsi al gruppo di Paesi che hanno stretto Memorandum of understanding o accordi con la Cina sulla Via della Seta. 'Bisogna essere cauti, ma ...

Via della Seta - Conte : «Italia-Cina - intesa limpida : l'obiettivo è crescere» : L'Alleanza atlantica è un pilastro, o solo un dato di fatto da non mettere in discussione? «L'Alleanza atlantica è il pilastro fondamentale della nostra politica estera. Con gli Usa condividiamo gli ...