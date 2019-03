Veltroni su Zingaretti : "Sembra parlare un altro linguaggio - avere un altro tono - puntare a una leadership inclusiva" : Nicola Zingaretti ha "una cosa importante: il tono di voce. Non sembra parlare come si parla adesso nella vita pubblica del nostro Paese. Sembra parlare un altro linguaggio, avere un altro tono, puntare a una leadership inclusiva. Mi sembra che i primi passi siano buoni". Lo ha detto Walter Veltroni a Circo Massimo su Radio Capital. La dote principale del presidente del Lazio è "l'equilibrio: è un direttore d'orchestra e non un ...