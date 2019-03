Ultime Notizie Roma del 13-03-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 13-03-2019 ore 13 : 10 : Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale controllati dalla redazione in studio Roberta per il Consiglio dei Ministri Ha deliberato lo scioglimento dell’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per infiltrazioni della ndrangheta a fidando nella gestione di una commissione straordinaria la decisione è stata su proposta del prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari in base all’esito della accesso ...

Reggio Calabria - è caccia all'uomo che ha dato fuoco alla moglie : era agli arresti domiciliari - Ultime Notizie Flash : Ciro Russo, 42 anni, è fuggito dopo aver dato fuoco alla moglie a Reggio Calabria. E' evaso dagli arresti domiciliari per ucciderla

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - 40% domande al sud - ecco i dati : Pensioni ultime notizie: Quota 100, 40% domande al sud, ecco i dati Sulle Pensioni ultime notizie diffondono i dati relativi alle domande di Quota 100 presentate e in particolare alla ripartizione geografica dei richiedenti. Così come avviene per il reddito di cittadinanza, anche per Quota 100 il Sud è decisamente davanti al Nord. Ma se per il reddito di cittadinanza, viste le differenze tra i livelli di disoccupazione tra il Meridione e il ...

Pensioni Ultime Notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Reddito di cittadinanza - Ultime Notizie : nucleo familiare come cambia : Reddito di cittadinanza, ultime notizie: nucleo familiare come cambia nucleo familiare e Reddito di cittadinanza Dopo aver illustrato in questo nostro articolo come è possibile presentare la domanda per il Reddito di cittadinanza cerchiamo di approfondire altri aspetti. In particolare vediamo chi può presentare la domanda e alcuni dettagli relativi alla composizione del nucleo familiare con specifico riferimento alla richiesta del ...

Brexit - Ultime Notizie : il Parlamento boccia il nuovo accordo proposto da May | : Sonora sconfitta per la premier: 242 a favore e 391 contrari. Bruxelles rimane delusa: abbiamo fatto il possibile per trovare l'accordo, se ci sarà una richiesta di rinvio la valuteremo e decideremo ...

Ultime Notizie Roma del 12-03-2019 ore 20 : 10 : Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno siamo sull’orlo di una crisi climatica globale per congelare la quale furono misure concordate a livello globale così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è il senso spiega della sollecitazione sotto il corso di alcuni capi di Stato europei gli sforzi compiuti ...